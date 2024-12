Zoe Saldaña recibe su primera nominación al Globo de Oro a mejor actriz de reparto por "Emilia Pérez"

La actriz de origen dominicano Zoe Saldaña recibió este lunes la nominación al Globo de Oro a mejor actriz de reparto por su papel como la abogada Rita Mora Castro en el musical de suspenso "Emilia Pérez"

La actriz española Karla Sofía Gascón también recibió su primera nominación al Globo de Oro a mejor actriz por su interpretación en el musical ‘Emilia Pérez’ de Netflix, mientras que la brasileña Fernanda Torres competirá en la categoría de drama por 'I'm Still Here'.

La actriz española competirá por el codiciado galardón junto a Cynthia Erivo (‘Wicked’), Mikey Madison ('Anora’) y Demi Moore, 'The Substance', Zendaya ('Challengers') y Amy Adams ('Nightbitch') en la gala que tendrá lugar el próximo 5 de enero en Los Ángeles.

En su primera nominación, Gascón se consagra como la primera mujer transgénero intérprete en ser reconocida en una categoría cinematográfica.

Su compañera de reparto, Zoe Saldaña, también obtuvo la nominación a mejor actriz de reparto por su interpretación como Rita, una abogada un tanto hastiada de su trabajo que recibe una jugosa oferta por parte de 'Manitas', líder de un cártel: ayudarle a fingir su muerte y empezar a vivir su auténtico yo.

Saldaña comparte categoría junto a Selena Gómez ('Emilia Pérez'), Ariana Grande ('Wicked'), Felicity Jones ('The Brutalist'), Margaret Qualley ('The Substance') y la italiana Isabella Rossellini ('Cónclave').

En un combinado de suspenso, comedia y drama, la película se ampara en números musicales para abordar temas con tinte social, como el activismo trans, los feminicidios, el narcotráfico, la corrupción y los desaparecidos en México.

'Emilia Pérez' se estrenó en Netflix el pasado 13 de noviembre en Estados Unidos y aterrizó en los cines de España el pasado 5 de diciembre.

Por su parte, la actriz brasileña Fernanda Torres obtuvo la nominación a mejor interpretación femenina en una película de drama por 'I’m Still Here', dirigida por el cineasta brasileño Walter Salles.

La actriz brasileña comparte terna con grandes nombres de la industria de Hollywood como Angelina Jolie ('María'), Nicole Kidman ('Babygirl'), Pamela Anderson ('The Last Showgirl'), Kate Winslet ('Lee') y Tilda Swinton ('The Room Next Door'), del español Pedro Almodóvar.