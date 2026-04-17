El Grand Ballet de Canadá en un nido de ángeles dominicanos

Anya Nesvitaylo y Roddy Doble, bailarines principales del Grand Ballet de Canadá, llegaron a Santo Domingo para ser parte este sábado 18 de la XVII Gala Benéfica Estrellas de la Danza Mundial, un evento que reúne a figuras de cinco países con el propósito de apoyar a la Fundación Nido para Ángeles (NPA) y su trabajo con la niñez que vive afectada por parálisis cerebral. Ellos visitaron el miércoles las instalaciones de Listín Diario.

Doble confesó que es su primera vez en el país, por lo que se siente muy emocionado. Sin embargo, para Nesvitaylo (formada en Ucrania y con experiencia en escenarios de El Cairo y Canadá), aunque ya había visitado la isla como turista, esta será su primera presentación profesional.

La Gala de la Danza en el Teatro Nacional Eduardo Brito, bajo la producción de Mónika Despradel y la dirección artística de Paul Seaquist, también recibirá este año bailarines de Estados Unidos, España, Cuba y República Dominicana, quienes deleitarán al público con piezas de danza clásica, bolera española, contemporánea y, por primera vez, intérpretes de la técnica “limón”.

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Doble confesó que es su primera vez en el país, por lo que se siente muy emocionado. Sin embargo, para Nesvitaylo (formada en Ucrania y con experiencia en escenarios de El Cairo y Canadá), aunque ya había visitado la isla como turista, esta será su primera presentación profesional.

Sobre sus expectativas del público dominicano, Anya confesó: "Para ser honesta, no tengo ninguna expectativa. Estoy ansiosa por el espectáculo, porque nos preparamos con mucho entusiasmo, y solo espero compartir el arte, y veremos cómo se siente el público".

En cambio, Roddy admitió que apuesta por la energía caribeña. "Yo espero fuegos artificiales. Espero que sea un público agradable y ruidoso", afirmó, señalando que en sus experiencias previas en América Latina, el entusiasmo y la pasión por la danza validaron lo que como artista ha aportado todos estos años a los escenarios.

Anya Nesvytailo, Roddy Doble durante la plática con la periodista Diana Terzic.Jorge Martinez/LISTÍN DIARIO

La bailarina ucraniana admitió que el arte fue el motor que le permitió cumplir sus sueños de la infancia. "Todo el tiempo, cuando estudiaba en la escuela, soñaba con viajar. Quería ver el mundo, y de alguna manera mi familia no podía hacerlo. Pero mi arte me dio una educación que pude usar para ver el mundo y viajar".

Además, confesó que cada nuevo destino le despierta "cada vez más hambre de bailar y explorar el arte".

POR UNA CAUSA HUMANITARIA

El lado humano de esta visita es algo que no ha pasado desapercibido para ninguno de estos intérpretes.

Roddy, quien inició su exigente camino profesional en Nueva York, reconoció que bailar para NPA le ha otorgado un sentido mucho más amplio a su carrera, y describió la oportunidad de participar en esta como "un gran regalo".

"Teníamos nuestros propios sueños, y ahora estar en esta posición donde podemos usar todo por lo que hemos trabajado para contribuir a una causa tan noble es verdaderamente gratificante. Es una lección de humildad", afirmó.

Reconoció que, aunque no fue la razón por la cual iniciaron sus carreras, poder aportar a algo tan importante es "realmente significativo".

Roddy Doble en su visita a Listín DiarioJorge Martinez/LD

Por otro lado, Anya comentó que "solo ser parte de la gala benéfica es bastante conmovedor porque ambos tenemos hijos" y Roddy coincidió con su comentario en que la paternidad "te abre los ojos y el corazón a tantas cosas”.

DIVERSIDAD EN ESCENA

Para la velada, esta pareja ha preparado un repertorio muy especial que incluye un pas de deux de La Creación, del coreógrafo Uwe Scholz, y fragmentos de Le Corsaire. Curiosamente, será la primera vez que compartan el escenario para bailar juntos esta última obra.

El bailarín resaltó que, aunque son compañeros habituales en Montreal, el cambio de parejas en galas de este tipo los mantiene alerta, complementa su desarrollo artístico y les permite apreciar otros enfoques.

Anya Nesvitaylo durante la plática con redactores de Listín Diario.Jorge Martinez/LD

Con respecto a la diversidad de estilos que incluirá el evento, que mezclará géneros tan distintos como la técnica "limón", la escuela bolera española, la danza contemporánea y la clásica, Nesvitaylo subrayó que: "La belleza de la danza es que no se habla. Es una representación de cosas más allá del habla. Algo que puede ser entendido tan universalmente, ya sea que hables el mismo idioma o no".

Sin embargo, Doble sentenció que "hay una brecha muy definida" y que "si llegas a tus 40 en la danza, eres muy afortunado. Siempre hay resiliencia. No vas a lograrlo si no eres trabajador. No vas a lograrlo si no eres apasionado".