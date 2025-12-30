Hasta La Tambora llega a Punta Cana

Tras cinco años de éxito continuo en la Zona Colonial de Santo Domingo, Hasta La Tambora expande su concepto hacia la zona Este del país con la apertura oficial de su nueva sucursal en Downtown Punta Cana, uno de los centros de entretenimiento más dinámicos del Caribe, hogar de reconocidos establecimientos como Coco Bongo Punta Cana y Hard Rock Café Punta Cana.

La semana inaugural inició con dos noches de soft opening, concebidas para afinar cada detalle operativo y asegurar una experiencia impecable desde el primer día. El esperado Grand Opening se celebró el jueves 18 de diciembre, marcando oficialmente la llegada de un nuevo punto de encuentro para los amantes del merengue, turistas internacionales y residentes del Este.

Con esta expansión, Hasta La Tambora reafirma su compromiso de preservar y proyectar la tradición del merengue y la esencia cultural dominicana, llevando su propuesta a uno de los destinos turísticos más importantes del país.

El concepto de HLT ha sido diseñado como un espacio donde el público adulto puede disfrutar de sus canciones favoritas, bailar un buen merengue y vivir la calidez que caracteriza al dominicano. Es un lugar cercano y auténtico, pensado para conversar, socializar y crear conexiones, incluso desde la primera visita.

La construcción, arquitectura, decoración e ingeniería del nuevo local estuvieron a cargo de JJ Romero Construcciones y Diseño, quienes lograron materializar una propuesta moderna y acogedora, alineada con la identidad de la marca.

En el área de coctelería, la cofundadora y mixóloga Zarait Marquina diseñó un menú de bebidas exclusivas inspiradas en grandes éxitos del merengue, elaboradas con licores top shelf, ingredientes frescos y purés orgánicos preparados diariamente, donde cada cóctel se convierte en una experiencia sensorial.

La oferta gastronómica incluye los emblemáticos chicharrones de Villa Mella, traídos diariamente desde su lugar de origen; pasteles en hoja elaborados con recetas tradicionales de alta calidad, y hamburguesas de carne Angus premium, una de las favoritas del público.

La propuesta musical está liderada por el reconocido productor, arreglista y director musical Henry Jiménez, fundador de Hasta La Tambora, ganador de múltiples premios Grammy y director de la orquesta Johnny Ventura & El Legado.

Jiménez aseguró que el público vivirá una experiencia única del merengue, presentada con respeto, energía y excelencia, y expresó su entusiasmo por mostrar al público del Este y a los visitantes cómo se disfruta en familia El Palacio del Merengue: Hasta La Tambora Punta Cana.

HLT agradeció de manera especial el respaldo de Don Luis Francis, presidente de Downtown Punta Cana, y de su familia, por su apoyo incondicional y por permitir que este proyecto formara parte del principal centro de entretenimiento de la zona.

La operación en Punta Cana estará bajo la dirección de la empresaria Saire Jiménez, cofundadora de HLT, quien garantizará un servicio cálido, eficiente y de alta calidad, enfocada en la atención al detalle y la excelencia en la experiencia del visitante.

Sobre Hasta La Tambora

Hasta La Tambora es un espacio dedicado a celebrar la música dominicana, en especial el merengue, combinando gastronomía, mixología de autor y entretenimiento en vivo. Con un modelo que prioriza la experiencia, la cercanía y la autenticidad, Hasta La Tambora se ha consolidado como uno de los lugares favoritos del público adulto en Santo Domingo, y ahora inicia su expansión hacia Punta Cana.