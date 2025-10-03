Cancelan participación de Anuel AA en juego de celebridades tras tiroteo en el Choliseo

Anuel AA no participará en el Celebrity Game 2025 de la NBA que se llevará a cabo la noche de este viernes 3 de octubre en el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan tras el tiroteo que sufrió el recinto esta madrugada.

La información fue confirmada a Primera Hora por una portavoz de VRDG Entertainment, la empresa a cargo del montaje del juego de pretemporada entre el Heat de Miami y el Magic de Orlando en Puerto Rico.

Por su lado, la Policía no descartó que el incidente estuviera vinculado al artista urbano.

En un comunicado publicado por la cuenta de Instagram de ColiseoPR, la directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones, Verónica Ferraiuoli Hornedo, expresó: "Nuestra prioridad es garantizar la seguridad de todos los visitantes, artistas y personal que confían en nuestros recintos. Trabajamos mano a mano con las agencias de ley y orden y con nuestro operados ASM Global para reforzar las medidas de seguridad y asegurar que cada evento se lleve a cabo en un ambiente controlado y seguro".

Las figuras que estarán presente en el evento son Wisin, Denise Quiñones, Felix “Tito” Trinidad, Zuleyka Rivera, Carlos Beltrán, Ivan Rodríguez, Yadier Molina, Zion, Luar la L, Tito El Bambino, Raymond Arrieta, Jowell, Miky Woodz, Jencarlos Canela, DJ Luian, entre otros.