En Santiago se comenta: el inmenso Raphael entre nostalgia, elegancia y arte

Raphael, cuyo nombre real es Miguel Rafael Martos Sánchez, celebró su cumpleaños el pasado 5 de mayo y quiso venir al país para festejarlo. Días después ofreció un magnífico concierto en la sala Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, demostrando a sus 83 años que sigue siendo un artista enorme.

Interpretó cada canción con nostalgia, elegancia y arte. Gran parte del espectáculo lo realizó sentado, pero aun así logró emocionar a un público que lo ovacionaba de pie constantemente. Fue maravilloso escuchar todavía su potente voz, aunque naturalmente disminuida por la edad, y observar su estilo tan auténtico y teatral sobre el escenario, dando vida a cada interpretación con su característico melodrama.

Conversando con varios amigos admiradores de este gran artista, algunos decían que no asistirían al espectáculo porque entendían que ya no cantaba igual o que utilizaba la voz grabada. Sin embargo, Raphael demostró que continúa siendo un artista extraordinario. Claro, tiene limitaciones propias de la edad, pero aun así dejó completamente satisfecho al público que llenó el auditorio y no dejó de vitorearlo durante toda la noche.

LA PLAYA BUEN HOMBRE

La playa Buen Hombre, nos dirigimos hacia allí, un paisaje maravilloso, con preciosas montañas cubiertas de gran vegetación, buenas carreteras y una zona que se ha convertido en un importante atractivo del turismo nacional. Se observan guaguas de excursiones llenas de visitantes, sobre todo de pueblos cercanos, además de vehículos de todo tipo.

Sin embargo, la orilla de la playa luce muy descuidada. El Ministerio de Turismo debe invertir más en esta área para que los visitantes puedan disfrutar cómodamente de un buen baño y de un entorno limpio y agradable. Existen numerosos restaurantes y pequeños hoteles; hay un negocio, bajo una carpa, justo frente a la playa, quizás el más antiguo del lugar donde los visitantes degustan toda clase de mariscos y donde antes, con poco dinero, se comía en abundancia allí, ahora los precios son más elevados, incluso comparables con los de restaurantes de lujo. Me desagradó la poca higiene que existe, aunque también hay negocios con buenos baños y mejores condiciones, además existen pescaderías donde uno puede llevar su neverita y comprar pescados y mariscos frescos para llevar.

El viaje resulta entretenido y es una buena opción para salir de la rutina, pero las autoridades y comerciantes deben preocuparse más por la limpieza y el cuidado de este hermoso lugar. Buen Hombre pertenece a la provincia Montecristi.

montecristi

Hacía mucho tiempo que no visitaba Montecristi y cada vez siento que está más lejos desde Santiago de los Caballeros. Resulta insoportable transitar por tantos policías acostados; realmente es terrible. Pareciera que esas son las grandes obras que realizan algunos alcaldes, porque si fueran reductores de velocidad adecuados, sería diferente.

A esto se suma la gran cantidad de motores que aparecen de repente a alta velocidad y los camiones que circulan sin ningún control. Todo eso hace que cualquiera piense dos veces antes de emprender un viaje que debería ser placentero. Aun así, siempre es bueno salir, despejarse y tomar las precauciones necesarias en la carretera.

restaurante

Estuve en el restaurante Marú. Parece que cambiaron el chef; pregunté y efectivamente así fue. Las atenciones son de primera, los precios bastante razonables y la comida excelente. El lugar es muy hermoso, amplio y con una decoración elegante.

Es ideal para lucir vestuario de gala, celebrar cumpleaños y realizar actividades especiales. Aunque había ido en otras ocasiones, ahora me gustó mucho más. Marú está ubicado en Boulevard La Catalina, donde también existen otros negocios de gran nivel.

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