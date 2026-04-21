En Santiago se comenta: Carlos Batista Matos, gran pesar por su partida

Mucho se ha hablado y escrito del gran periodista y escritor Carlos Batista Matos, y se seguirá comentando de esta gran figura, quien trascendió en los distintos medios de comunicación por su estilo original de hacer comunicación.

Cuando me enteré de la triste noticia, me apenó mucho, ya que teníamos buena amistad. Antes de Semana Santa hablamos por teléfono; Elías Capriles, diseñador de joyas, estaba con él en su programa “Los Famosos” y lo puso al teléfono. Conversamos como de costumbre y me dijo: “Voy para Santiago para tomarnos un café”. Qué pena que ese encuentro no pudo ser. Hermano, cuánto lamento tu partida. “Que la tierra te sea leve”.

DESAYUNO ESPECIAL

Por segundo año, la Cámara de Comercio y Producción de Santiago nos ofreció un ameno desayuno con motivo del Día Nacional del Periodista, donde asistieron importantes miembros de esta institución.

Fue de mucho provecho: se debatieron temas muy interesantes sobre las redes, el comercio, las tiendas chinas y otros aspectos en beneficio del país, así como de Santiago y su desarrollo.

El doctor Luis Campos Jorge, presidente de la asociación, condujo con acierto la participación de los periodistas presentes e incluso propuso evaluar cuál sería el mejor horario para futuros encuentros. Coincidimos en que podría ser un almuerzo en lugar de desayuno.

Tuve la oportunidad de conversar con varios amigos empresarios, en especial con Francisco Pérez (Chico Mon). Fue un encuentro divertido: dialogamos y disfrutamos de un buen desayuno junto a jóvenes y experimentados periodistas.

La actividad tuvo lugar en el restaurante Barilò Rooftop, del nuevo hotel Nohian Collection, un espacio muy bello que además exhibe excelentes obras de arte.

EXPOSICIÓN

El Museo Banreservas se ha convertido en una novedad para la gente de Santiago, la región, el país y visitantes extranjeros. En poco tiempo desde su inauguración, el Centro Cultural Banreservas ha ofrecido diversos actos con la presencia de figuras importantes del país, cumpliendo un gran cometido social, cultural y hasta deportivo, como al celebrar el 93 aniversario de las Águilas Cibaeñas.

En esta ocasión, los asistentes disfrutaron de la exposición inédita de Minerva Mirabal, en un encuentro que contó con la presencia de su hija, Minou Tavárez Mirabal. También estuvo el presidente de la Fundación Hermanas Mirabal, Manuel Tavárez Mirabal, quien agradeció este gran homenaje.

Asistieron además familiares y personalidades de la provincia Hermanas Mirabal, incluyendo al ex presidente Jaime David Fernández Mirabal, de Santiago se dieron cita figuras como el alcalde Ulises Rodríguez y el ex senador Julio César Valentín, junto a amantes de las artes plásticas y miembros de la sociedad santiaguense.

El administrador de Banreservas, Leonardo Aguilera, está apoyando ampliamente este centro para convertirlo en un referente del turismo y la cultura. La periodista Gladialisa Pereyra realiza un excelente trabajo promoviendo estas actividades.

La exhibición de Minerva Mirabal estará abierta al público hasta el 5 de junio.

CHAYANNE, EL ÍDOLO DE SIEMPRE

Y bailaron otra vez con Chayanne. ¿Qué mujer de los años ochenta y noventa no suspiró o soñó con este artista? Muchas tuvieron la oportunidad de verlo bailar nuevamente, bien cerquita, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, durante su tour “Bailemos Otra Vez”.

Fue un espectáculo sensacional. Este galán mantiene su gracia, su dominio escénico y su fabuloso baile. Basta ver en las redes a mujeres de más de 60 años llamándolo “mi marido”. Muchas damas, aún jóvenes de espíritu, hicieron realidad su sueño gracias a hijos o parejas que les regalaron la experiencia de estar en primera fila disfrutando a su ídolo.

Un show sin desperdicio: impresionante escenario, grandes pantallas, excelente banda y un cuerpo de baile que realzaba aún más a la estrella de la noche.

“¡Baila como Chayanne!”, le dijo un hombre a otro de 60 años y él le contestó: “Y é fácil”

Así transcurrió la visita de este artista, que no solo ha permanecido en el gusto del público, sino que también es admirado por su conducta ejemplar, alejada de escándalos y digna de imitar.