¿Quién es Eduardo Verástegui, el actor que cambió su vida al abrazar la fe?

Eduardo Verástegui, quien es un actor, productor y activista mexicano, se ha convertido en una figura reconocida no solo en el mundo del entretenimiento, sino también en el ámbito religioso y social.

Verastegui se ha destacado por su discurso en la fe cristiana a través del catolicismo y la defensa de causas humanitarias.

El actor ha relatado que a principios de los años 2000 experimentó una transformación personal tras fortalecer su fe católica, lo que influyó en su estilo de vida y en las decisiones profesionales que tomó a partir de entonces.

Desde ese momento, decidió participar únicamente en proyectos alineados con sus valores religiosos y promover mensajes relacionados con la familia, la dignidad humana y la solidaridad.

Como parte de ese cambio, fundó la productora Metanoia Films, desde la cual ha impulsado producciones de contenido social y espiritual.

Proyectos cinematográficos y causas sociales

Uno de los proyectos que mayor notoriedad le ha dado en los últimos años es la película “Sound of Freedom”, basada en la lucha contra la trata de niños, la cual generó debate internacional y posicionó su nombre en el entorno público por la protección de la niñez.

Además de su trabajo en el cine, Verástegui ha desarrollado iniciativas de carácter social a través de la “Fundación Manto de Guadalupe”, entidad que brinda apoyo a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, donde promueve programas de asistencia social.

También es un activista que se ha concentrado en temas vinculados a la defensa de la vida, la familia y la lucha contra la trata de personas, causas que han sido promovidas mediante conferencias y actividades en distintos países.

Incursión en la política

Verastegui también incursionó en la política al anunciar su intención de participar como candidato independiente en las elecciones presidenciales de México en 2023.

Aunque no logró cumplir con los requisitos necesarios para formalizar su candidatura, su aspiración política marcó un precedente en su trayectoria pública, fortaleciendo así su presencia dentro de los movimientos sociales y religiosos.

Vínculo con RD

La relación del activista con el país ha sido evidenciada a través de su participación en actividades religiosas y sociales.

Su presencia en el país llamó la atención durante los actos conmemorativos por las víctimas de la tragedia Jet Set, donde expresó un mensaje de apoyo a las familias afectadas.

“No soy dominicano, soy mexicano. Pero bien sabemos que el dolor no tiene nacionalidad y el amor tampoco”, expresó durante su intervención.

Durante esa actividad propuso que el lugar donde ocurrió la tragedia sea destinado a la construcción de una capilla en honor a las víctimas, dedicada a Nuestra Señora de los Dolores, y anunció la donación inicial de 100 mil dólares para impulsar ese proyecto.

Sus inicios en el arte

El actor mexicano Eduardo Verástegui en los Premios Billboard 2015.Getty Images via AFP

Nacido el 21 de mayo de 1974 en Tamaulipas, México, Verastegui inició su carrera artística en la década de los años 90 como integrante del grupo musical Kairo, una agrupación juvenil que alcanzó popularidad en América Latina.

Posteriormente, incursionó en telenovelas y dio el salto al cine internacional, consolidando su presencia en la industria del entretenimiento antes de orientar su carrera hacia proyectos con contenido social e espiritual.