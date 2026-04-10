La película animada de Netflix “Las guerreras del k-pop” confirma videojuego y fecha de secuela

La película animada más vista de Netflix, "Las guerreras de K-pop", es un fenómeno mundial desde su estreno en 2025. Sus premios y canciones, como “Golden” o “Soda Pop”, la colocan en una producción taquillera de la plataforma de streaming.

El universo de "Las guerreras" se expande con un juego de mesa y secuela. El juego se llama 'Labyrinth' K-pop Demon Hunters‘. Según la directora de la película, es una propuesta familiar en el que los jugadores tratan de encontrar tesoros en un mapa cambiante parecido a un laberinto.

Ahora, Rumi, Mira y Zoey (protagonistas de la cinta) se unen a la diversión con una versión de ‘Labyrinth’ inspirada en la película.

Llegará a las tiendas en Estados Unidos el próximo mes de septiembre a un precio de 29.99 dólares, de la mano de Ravensburger, que ya lo tiene en preventa para su página web.

En el marco de su secuela, Netflix confirmó dicho lanzamiento el 12 de marzo del presente año sin especificar la fecha de estreno. Una de las directoras de la obra, Maggie Kang, habló recientemente en una entrevista para Bloomberg dijo que la secuela estará disponible para 2029 por el tiempo que requiere diseñar la animación.

"Habrá que esperar mucho tiempo para cualquier cosa porque, lamentablemente, la animación requiere mucho tiempo. Aunque esta temporada de premios ha sido increíble y divertida, no puedo esperar para sumergirme de nuevo en otra película y encontrar algo, ya sabes, para que el mundo lo pueda disfrutar. Estoy segura de que eso es lo que muchos esperan”, explicó Maggie Kang.