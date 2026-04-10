Offset fue dado de alta del hospital tras recibir disparo a las afueras de un casino en Florida

El rapero Offset fue dado de alta del hospital tras ser baleado a principios de esta semana a las afueras de un casino en Florida, informó un portavoz el viernes.

Offset, uno de los tres integrantes del influyente trío de hip-hop Migos, recibió un disparo el lunes por la noche tras una pelea en el Seminole Hard Rock de Hollywood, al norte de Miami.

El martes, un portavoz de Offset confirmó que el rapero se encontraba estable, pero se desconocía su estado exacto. La policía indicó que las lesiones no ponían en peligro su vida.

“Offset ha sido dado de alta del hospital y ya camina”, declaró el viernes un representante suyo. “Estamos sumamente agradecidos a los médicos, enfermeras y a todo el personal del hospital que lo atendieron tan bien”.

El rapero compartió su propia declaración en las redes sociales el viernes, escribiendo: “¡Gracias a todos los que se han preocupado por mí y me han demostrado su cariño! Estoy bien… ¡pero planeo estar mejor! Estoy enfocado en mi familia, mi recuperación y volver a la música… dándome cuenta de que la vida está hecha de victorias silenciosas y derrotas estruendosas…”.

“La vida es una apuesta y yo sigo jugando para ganar”, concluyó.

A principios de esta semana, la policía detuvo a dos personas. El rapero Lil Tjay, cuyo nombre real es Tione Jayden Merritt, fue arrestado en relación con el altercado ocurrido antes del tiroteo, según informó el Departamento de Policía de Seminole, Florida. Se le imputaron cargos por alteración del orden público y por conducir sin licencia válida.

La segunda persona detenida en el lugar de los hechos no ha sido acusada y los investigadores están trabajando para identificar a otros implicados, según informó la policía en un comunicado el martes.

Offset, cuyo nombre real es Kiari Kendrell Cephus, comenzó su carrera con Migos, uno de los grupos de hip-hop más populares de todos los tiempos. El trío de Atlanta es famoso por su ritmo vertiginoso de tresillos, un estilo a menudo imitado que cambió el rumbo del trap.

El grupo tuvo varios sencillos multiplatino, entre ellos “Bad and Boujee”, que alcanzó el número 1 en la lista Billboard Hot 100 (que incluye todos los géneros), “Stir Fry” y “Narcos”. Migos lanzó cuatro álbumes de larga duración a lo largo de su carrera.

Hace más de tres años, Takeoff, primo de Offset y también miembro de Migos, fue asesinado a tiros en una bolera de Houston.

Como artista solista conocido por su estilo idiosincrásico —una delicadeza melódica y agresiva— Offset ha publicado tres álbumes de larga duración.

Anteriormente, estuvo casado con la rapera Cardi B. La pareja contrajo matrimonio en secreto en septiembre de 2017 en Atlanta. En 2024, Cardi B anunció que había solicitado el divorcio . Tienen tres hijos en común.