Coachella arranca una edición liderada por Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G

Miles de fanáticos de la música aterrizaron en California para disfrutar de un fin de semana de fiesta en el tradicional Festival de Coachella que este año está encabezado por Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G.

Coachella se celebra con la misma programación durante dos fines de semana consecutivos, del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril, en Indio, y abre el circuito de festivales en Estados Unidos.

Bajo el sol del desértico valle de Coachella, y temperaturas cercanas a los 30ºC, abundaban las botas de vaqueros, los shorts cortos y los flecos.

Mucho brillo, brillos y tonos marrones marcaban el visual de esta edición.

La cita arrancó este viernes con una oferta variopinta en la que destacan talentos emergentes como Teddy Swims, KATSEYE y Creepy Nuts, así como artistas consolidados como Moby.

El plato fuerte de la primera noche es la participación de la estrella del pop Sabrina Carpenter, quien prometió "el espectáculo más ambicioso" de su carrera, en entrevista con la revista Perfect.

La interpretación de "Manchild" se estrenó en Coachella en 2024, cuando lanzó su pegajoso éxito veraniego "Espresso".

El artista ofreció un abreboca a sus seguidores con "La parada técnica de Sabrina Carpenter", una activación fuera del festival en la cual los fans pueden parar para tomar un granizado, armarse de memorabilia y, por supuesto, inundar sus redes sociales con selfies.

"Ella la describió como una tierra de fantasía surrealística", dijo a AFP Cristina Calzadilla, del equipo de comunicaciones de Airbnb, con quien la cantante de 26 años se asoció para la actividad.

Parte de la exhibición abarca una estación de gasolina y contiene la van "Pretty girl" de su video "House Tour", lanzado esta semana, y en el que Carpenter aparece con las actrices Margaret Qualley y Madelyn Cline.

"Es mucho más especial cuando sumergirte puedes y tocar ese concepto que un artista intenta vender", dijo Lina Luaces, Miss Universe Cuba, mientras se retrataba en uno de los carros antiguos de la exhibición.

Ya dentro del festival, miles de fans se distribuirían entre los nueve escenarios para disfrutar de un primer día de mucha música que cerrará con el DJ italiano Anyma, quien debe estrenar su nueva producción "ÆDEN".

La fiebre Bieber

La fiesta comenzará el sábado con presentaciones de representantes del tecno como Armin van Buuren y Adam Beyer, astros del k-pop como Taemin, y el fenómeno del dance británico, PinkPantheress.

Otro acto esperado es Nine Inch Noize, la colaboración entre la banda de rock industrial Nine Inch Nails y el productor alemán Boys Noize, al igual que los rockeros neoyorquinos The Strokes, que regresan con un nuevo disco previsto para junio, luego de seis años de pausa.

La nostalgia debe ser amplificada con la esperada aparición de Justin Bieber, quien cerrará la noche.

La cereza del pastel el domingo será la reguetonera colombiana Karol G, primera latina en encabezar el festival.

La ganadora de ocho premios Grammy Latinos debutó en Coachella en 2022 con un espectáculo que homenajeó a las estrellas de la música latina como Selena, Celia Cruz y Daddy Yankee.

Para el show de este año, se espera que la intérprete de "Provenza" abrace el visual de vedette caribeña de su último trabajo, "Tropicoqueta".

Y el festival este año cerrará con una proyección bajo las estrellas del primer episodio de la tercera temporada de "Euphoria", la serie de HBO que regresa a la televisión tras una pausa de cuatro años.

Es la primera iniciativa de este tipo en Coachella, que de paso será transmitida en YouTube en vivo.