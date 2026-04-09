Eduardo Verástegui propone creación de capilla donde estaba la discoteca Jet Set y ofrece US$100 mil

“Que donde hubo muerte haya vida, que donde hubo oscuridad encendamos la luz”. Con esas palabras el actor mexicano Eduardo Verástegui propuso que en el lugar donde estaba la discoteca Jet Set se construya una capilla dedicada a Nuestra Señora de los Dolores, como una especie de homenaje a las vidas que fueron víctimas de la tragedia ocurrida hace poco más de un año.

Durante la celebración de la Santa Eucaristía en conmemoración a las víctimas fallecidas tras el colapso del techo de Jet Set el pasado 8 de abril de 2025, tragedia que cobró la vida de 236 personas y dejó al menos 180 heridos, Verástegui expresó su sentir a los familiares y sobrevivientes que se encontraban en la misa.

“No soy dominicano, soy mexicano, pero bien sabemos que el dolor no tiene nacionalidad ni el amor tampoco, tengo amigos dominicanos que perdieron a seres queridos en esta tragedia y he visto de cerca ese dolor profundo, silencioso, ese dolor que no siempre se puede explicar con palabras y por eso me uno a ustedes sabiendo que el dolor no es el final, sino un camino de santificación”, expresó Verástegui.

Además recordó a los presentes, desde su posición de católico, la importancia de no recordar un lugar solo por el dolor y la tristeza, asegurando que estos sentimientos no son el final y que la muerte ni la oscuridad tienen la última palabra, sino que la última palabra la tiene Dios.

Eduardo Verástegui recibe la bendición del arzobispo Monseñor Tomás DiplánJorge Martínez/Listín Diario

También aprovechó la oportunidad para realizar una propuesta de la creación de la capilla con el permiso del arzobispo Monseñor Tomás Diplán, quien estuvo a cargo del sermón y la iglesia católica en República Dominicana para que el lugar no sea recordado solo como un espacio donde se derramaron lágrimas y llegó la oscuridad, más bien un lugar donde se encienda la luz.

Video El actor mexicano Eduardo Verástegui



"Hoy, en este dolor marcado por el sufrimiento, quiero proponer algo que nace desde lo más profundo del alma, desde lo más profundo de mi corazón, que este lugar no se quede como símbolo de tragedia, que no sea recordado solo por la oscuridad, que lo transformemos. Que donde hubo muerte haya vida, que donde hubo dolor haya consuelo, que donde hubo oscuridad encendamos la luz. Propongo que este lugar sea donado para construir aquí una capilla dedicada a Nuestra Señora de los Dolores” evocó Verástegui.

Como primer paso, Verásteguí ofreció la donación de los primeros US$100,000 dólares para la construcción de la capilla.

La propuesta que parece ser una pequeña esperanza para quienes quedaron marcados tras el debacle, recibió la aceptación de muchos de los que se encontraban en el acto conmemorativo, quienes con sus cabezas aseveraron estar de acuerdo, mientras otros con aplausos y un “amén” recibían la sugerencia de buena manera.

Destacó que el objetivo de esta oferta es crear un espacio “donde las familias puedan orar, llorar, recordar y también sanar, un lugar donde nunca se olvide a quienes partieron, donde sus nombres vivan en la oración, que día tras día siempre haya alguien rezando por ellos”.

Embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, y el actor mexicano Eduardo Verástegui, en la eucaristía realizada en el Jet Set durante el primer aniversario de la tragedia.Jorge Martínez/Listín Diario

El actor se presentó a la Eucaristía acompañado de la embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, como muestra de apoyo y solidaridad hacia los sobrevivientes, familiares y allegados de las víctimas mortales que dejó aquel 8 de abril que y selló a la comunidad dominicana.

La misa se realizó este jueves en las afueras de los vestigios de Jet Set en conmemoración de las víctimas en el primer aniversario de la tragedia.