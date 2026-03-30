Es habitual ver a Dua Lipa con un libro bajo el brazo y hasta un club de lectura fomenta

Dua Lipa, a la que es habitual ver con un libro bajo el brazo, fundó un club de lectura virtual llamado Service95 Book Club. Una vez al mes, elige un libro que comenta y a veces se sienta con su autor para hacer juntos un pódcast. En ese espacio, ha dado voz a autores perseguidos o censurados, además de crear sus propias listas de libros preferidos.

Sus libros recomendados son de lo más diverso: abundan los de ficción y también hay ensayos sobre feminismo, recopilaciones de cuentos o literatura traducida. Muestra de su gusto ecléctico, ha elegido 'Cien años de soledad', de Gabriel García Márquez, o 'La mala costumbre', de Alana Portero, entre los libros traducidos del español.

Por su pasión por la lectura, fue elegida como comisaria literaria del Festival de Literatura de Londres, que se celebra cada otoño en el complejo cultural de Southbank, a orillas del río Támesis.

A Dúa Lipa, la lectura le ha dado "raíces en cada etapa de mi vida, desde que era una niña en la escuela en un país nuevo, o me ha dado un refugio tranquilo cuando estoy de gira. Ser comisaria del festival es un sueño hecho realidad".

El festival celebrará del 21 de octubre al 1 de noviembre su 19 edición y será uno de los platos fuertes del 75 aniversario del Southbank, un lugar donde se dan cita el teatro, el cine, la literatura y las artes en general.