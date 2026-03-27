El trío de oro: ¿quiénes son los protagonistas de las películas de Harry Potter fuera de la saga?

¿Imaginas conquistar el cine con 11 años? De ser niños con una vida normal a adueñarse del mundo cinematográfico en 2001. Las escenas y las vidas de Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson, conocidos como Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger en la aclamada saga de películas, estaban en el ojo público. El niño que vivió.

Los libros de J.K. Rowling construyeron un mundo de fantasía que, casi tres décadas después, captura nuevos fanáticos. En 2001, los libros y las películas se emitían a la par; la euforia de leer el libro, ir el mismo año a ver la película y comprar mercancía hacía la experiencia única.

¡Los niños que le dieron rostro, movimiento y alma a cada palabra en el papel de J.K. ¡tenían la misma edad que tú!

¿Cómo fue el proceso de audiciones?

La escritora Rowling siempre buscó conservar la esencia de su obra y, por eso, cuando vendió los derechos para las películas, se mantuvo inmiscuida y exigió que todos los actores fueran de nacionalidad británica.

J.K Rowlingfuente externa

El director Chris Columbus eligió a Daniel con 11 años tras verlo en la miniserie David Copperfield en 1999; la autora confirmó en entrevistas que cuando lo vio supo que “él es el Harry correcto”.

Rupert Grint (con la misma edad de Daniel) tuvo una audición poco convencional; envió un video donde interpretó un rap de por qué era el actor ideal para ser el mejor amigo de Harry Potter.

El papel más complicado fue el de Emma Watson según entrevistas posteriores, el director junto con el equipo de producción fue a diversas escuelas de Inglaterra para buscar a la niña inteligente del trio de oro y llegaron a la de Emma, ella no quiso audicionar pero su maestra le insistió el día completo y al final de la jornada escolar participo y quedo con el papel protagónico a sus nueve años.

¿Qué pasó en el set de grabación?

Más de 100 niños vivieron diez años donde atravesaron la infancia, adolescencia e inicios de la adultez. Los primeros problemas fueron con la apariencia de los actores, Daniel tiene los ojos azules y en los libros Harry Potter es descrito con ojos verde sapo, en la primera película intentaron ponerle lentillas pero estas le ardían y al final hizo las películas con su color de iris natural.

Daniel Radcliffe en 2016. EFE/EPA/MANUEL LOPEZ

Emma Watson también tuvo un cambio en su físico; los dientes delanteros de su personaje son grandes al punto de compararlos con un conejo, pero Emma no los tiene así. Le pusieron prótesis dental, pero no podía pronunciar sus líneas, así que al final la producción eliminó este elemento.

Un factor que influyó incluso en actores secundarios fue la pubertad; no se puede controlar con qué apariencia va a crecer un niño. Por ello, personajes descritos como feos o torpes eran atractivos en el cine.

Entre los actores se formó una hermandad; estudiaban en el set entre las grabaciones en clases particulares, y Emma demostró ser parecida a su personaje: se aprendía hasta los diálogos de otros actores y tenían que detener las escenas porque ella los susurraba inconscientemente.

Rupert disfrutaba de llenarse los bolsillos de las capas de dulces, así que los cosieron, y Daniel rompía los lentes constantemente, al igual que Potter.

Crearon una hermandad fuera de las grabaciones, al punto de que una de las escenas más repetidas de toda la saga, que fue en Las reliquias de la muerte, parte dos, fue el beso entre Hermione y Ron porque Rupert y Emma no paraban de reírse.

Romances

Los tres actores mantienen una línea muy concisa entre su vida privada y la fama, pero han mostrado parejas a lo largo de los años.

Daniel compartió una relación con la actriz Laura O'Toole, a quien conoció en la obra de teatro Equus en 2007. Después de esa fugaz relación estuvo un año con Rosie Coker, asistente de producción, con quien estuvo un año. Su actual pareja es la actriz estadounidense Erin Darke, tienen 10 años juntos y se convirtieron en padres en abril de 2023.

Rupert Grint mantiene una relación estable con la actriz británica Georgia Groome desde 2011. La pareja, conocida por mantener su vida privada y completamente alejada de los medios, ha consolidado su noviazgo durante más de una década y tienen dos hijas.

Rupert Grint posa para los fotógrafos a su llegada a la proyección especial de la película 'Knock at the Cabin' en Londres, el miércoles 25 de enero de 2023.Foto: al

Emma Watson estuvo con Tom Ducker en su adolescencia, pero con el apogeo de las grabaciones la relación terminó. En 2008 salió con el empresario Francis Boulle, pero solo duró un verano. Jay Barrymore compartió con la actriz a finales del 2009, pero cuando ella anunció su deseo de ingresar a la Universidad de Brown, también culminó la relación.

En la universidad conoció a Will Adamowicz, con quien tuvo una relación de un año. En la universidad también conoció a un jugador de rugby, Matthew Janney, con quien estuvo un año y, según comentó en entrevistas, fue una relación difícil de superar. En la actualidad, está en una relación con el empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères, conocido por su anterior relación con la cantante y actriz Belinda.

Actuaciones después de Harry Potter

Después de la saga del niño que vivió, los actores se enfrentaron a una disyuntiva: alejarse de la imagen que les dio la fama mundial y demostrar que podían interpretar otros papeles si querían seguir en la actuación, apostar por compartir gamas actorales multifacéticas.

Interpretó a un abogado en el thriller de terror La dama de negro en 2012; actuó en la película.

Kill Your Darlings, donde interpretó al poeta Allen Ginsberg en un drama biográfico y romántico.

Compartió pantalla con James McAvoy en Victor Frankenstein, donde le dio vida a Igor.

En 2016 participó en las películas Swiss Army Man e Imperium. Volvió a la comedia oscura con Guns Akimbo en 2019, donde interpreta a un hombre con armas atornilladas a sus manos. Hizo una película basada en hechos reales en 2020, La fuga de preparatoria.

Realizó la parodia musical Weird: Weird: The Al Yankovic Story para 2022, que le valió nominaciones en los aclamados premios Emmy y BAFTA. Compartió escenas con Sandra Bullock en 2022 con La ciudad perdida. La comedia se hace otro espacio en la vida del actor con la serie Miracle Workers en 2019 hasta 2023.

Su pasión por el teatro se hizo un hueco en Merrily We Roll Along el año 2024. Ganó un premio Tony por su actuación en este musical de Broadway.

Rupert Grint se ha alejado del cine mainstream y se mantiene en proyectos de suspenso y terror en televisión y de vez en cuando vuelve al cine.

Entre 2017 y 2018 actuó en Sick Note junto a Lindsay Lohan, fue el inspector Crome en The ABC Murders mientras protagonizaba y producía Snatch.

Para 2019 ingreso a la serie de terror psicológico Servat que termino en 2023 y a la par de este proyecto actuó para Guillermo del Toro en el Gabinete de las Curiosidades en el episodio “sueños en la casa de la bruja”.

En la actualidad, trabaja en las películas Nightborn, confirmada para el festival de Berlín, y Ebenezer: A Christmas Carol.

Emma Watson, aunque la actriz se ha tomado pausas prolongadas en la actuación (la última en 2021 hasta la actualidad), participó en varios proyectos; a diferencia de sus compañeros, se mantuvo en el cine taquillero.

En el año 2012 ingresó al proyecto cinematográfico Las ventajas de ser invisible, una adaptación del libro con el mismo nombre del autor estadounidense Stephen Chbosky, donde interpretó a Sam y recibió opiniones positivas de la crítica. Para 2014 participó en la película Noé e interpretó a Ila. El drama histórico de La Colonia llegó a la vida de la actriz en 2015.

Se volvió una princesa Disney en 2017 con el remake de la Bella y la Bestia donde es la protagonista con quien comparte el amor por los libros, aunque la crítica mostro su descontento con la cinta por escenas como el baile en el salón del castillo por los cambios drásticos del icónico vestido amarillo de Bella.

Emma Watson en la Bella y la BestiaFuente Externa

En 2019 encarnó a Meg March en la aclamada adaptación de Greta Gerwig al libro de Mujercitas.

Vidas después de Harry Potter

Rupert Grint hizo un imperio inmobiliario con un capital que ronda los 40 millones de euros y cumplió un sueño de infancia al comprar una furgoneta de helados real; aunque ha expresado en entrevistas lo agobiante que es la fama, no le molesta y está orgulloso de su legado, aparte de su relación estable y sus proyectos en el cine de terror e indie.

Aunque Radcliffe mantiene su vida fuera de las cámaras, confesó en varias entrevistas sus problemas de alcoholismo (que ya trató con un profesional en psicología) y está feliz con su pareja y su hija. En la actuación, optó por el cine independiente y su pasión por el teatro.

Emma Watson fue la única que terminó sus estudios. Después de la saga, ingresó a Brown y Oxford para estudiar literatura inglesa en ambas universidades, se convirtió en activista de los derechos de la mujer, convirtiéndose en embajadora de buena voluntad en la ONU, y lucha por la sostenibilidad ambiental.

En la actualidad, no está definitivamente fuera de la actuación, sino que ha confesado que participará en proyectos siempre y cuando vayan alineados a su nueva visión profesional.