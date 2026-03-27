Miley Cyrus: la niña buena de Hannah Montana que hizo su transición a la música y a una imagen liberal

La cantante y actriz Destiny Hope Cyrus, mejor conocida como Miley Cyrus (su nombre artístico), creció a los ojos del público en los estudios de Disney Channel y su carrera musical conquistó los escenarios, dejando la imagen “de niña buena” hasta alcanzar un Grammy en 2024, pero ¿cómo llegó al estrellato?

Nació el 23 de noviembre de 1992 en Tennessee, Estados Unidos. Su reconocido apodo “Miley” la acompaña desde la infancia; deriva de “smiley” (sonrisa en español) por su frecuente sonrisa.

Miley pasó su infancia en la granja de sus padres, en las afueras de Nashville, junto a sus dos hermanos menores, Braison y Noah (reconocida cantante en la actualidad), y sus medios hermanos Christopher Cody, Trace y Brandi.

Cambió su nombre legal en 2008 a Miley Ray Cyrus por su trayectoria en el arte como Miley y Ray, por el afecto a su padre, quien le inculcó su pasión por la música.

Billy Ray Cyrus, padre de la artista, es un popular cantante de country y actor, que adentró a su hija en el mundo del arte. Desde niña aprendió a tocar la guitarra y el piano (talento que demostró en la película La última canción).

Sus papeles en el cine

Debutó en un episodio de la serie de televisión Doc e hizo sus inicios en el universo cinematográfico encarnando al personaje de Ruthie en el filme Big Fish 2003, del emblemático director Tim Burton. Pero sin duda la oportunidad le llegó cuando, después de muchos castings, Disney se fijó en ella para protagonizar una de sus futuras series de televisión.

De 2006 a 2011 hizo Hannah Montana y su película. Otros papeles destacados incluyen a Ronnie en La última canción con Liam Hemsworth 2010, Lola en LOL 2012, Molly en Peligrosamente infiltrada 2012 y su papel de Ashley O en Black Mirror 2019. Además, ha realizado doblaje de voz en películas como Bolt en 2008, interpretando a Penny, la protagonista del filme.

Hannah Montana

hannah montanaFUENTE EXTERNA

A sus 11 años, Cyrus audiciona para el papel que cambió su vida, Hannah Montana. Después de un casting intenso de casi un año, donde demostró sus habilidades musicales y actorales, se queda con el protagónico y su padre también consigue un papel en la serie (donde interpreta la figura paterna de la artista).

Esta serie de Disney Channel trata de una chica normal que tiene una doble vida como estrella musical que vive entre su peluca rubia y escenarios. El humor de la serie conectó con el público; con cuatro temporadas, desde 2006 a 2011, se consolidó como una estrella adolescente.

Hannah Montana tuvo conciertos exitosos. Miley Cyrus realizó la gira "Best of Both Worlds Tour" de 2007 a 2008 con las canciones de la serie y la franquicia vendió más de mil millones de dólares en productos referentes a los actores.

Carrera musical

Aunque muchos la conocieron por sus apariciones como actriz, lo que la consolidó en la industria como famosa es su carrera musical.

En los años 2006 a 2010, comenzó con las bandas sonoras de Hannah Montana, lanzando su debut en solitario Meet Miley Cyrus en 2007 y Breakout para 2008, afianzando su éxito con hits pop, y su talento para tocar guitarra y piano fortalecieron su sello distintivo.

Su transición se hizo visible entre 2010 y 2015 porque buscó un sonido que la alejara de su imagen de “niña buena” con un enfoque más maduro.

Miley Cyrusfuente externa

Con la canción "Can't Be Tamed" 2010, y radicalizó su imagen con "Bangerz" 2013: ropa corta, bailes más sensuales y excentricidades en sus presentaciones, que incluyó el éxito #1 "Wrecking Ball" con un video musical bastante reconocido. Experimentó con la psicodelia en Miley Cyrus & Her Dead Petz 2015.

Regresó al country en la actualidad con su álbum Younger Now (2017) y exploró el rock en Plastic Hearts (2020).

Grammys

A pesar de su fama y canciones en el top mundial, los premios estadounidenses más reconocidos de música, los Grammys, le dieron dos estatuillas en 2024 en las categorías Grabación del Año y Mejor Interpretación Pop Solista por su single Flowers, una canción sobre el amor propio recuperado después de una traición.

Su presentación en el escenario de la academia homenajeó a la estrella musical Tina Turner con su peinado, baile y el cambio de género de la canción, donde demostró su alegría por ganar el reconocimiento.

canción ganadora de los grammys flowers

“I can buy myself flowers, Write my name in the sand



Talk to myself for hours. Say things you don't understand



I can take myself dancing. And I can hold my own hand.



Yeah, I can love me better than you can.”

Relaciones amorosas

La vida personal de la artista se ha visto envuelta en polémicas por sus afamadas parejas y sus rupturas mediáticas. Su primera pareja fue Nick Jonas, conocido por ser estrella Disney con su aparición en los Jonas Brothers y las películas de Camp Rock.

En una reciente entrevista que dio la cantante por el 20 aniversario de Hannah Montana, confirmó que salió pocos meses con Dylan Sprouse después de que terminara con Nick en su época Disney.

En 2009 conoció a quien fue su esposo, Liam Hemsworth, en la película romántica “La última canción”, donde ambos son protagonistas. Esta pareja tuvo una relación extensa y mediática, donde terminaban y volvían constantemente. Se casaron en 2018 y se divorciaron en 2020 con rumores de traiciones e infidelidad que dieron lugar a la aclamada canción “Flowers” de la artista.

Su actual pareja es Maxx Morando, un músico y baterista. Mantienen su relación privada; él muestra su apoyo en la carrera de Cyrus y colabora en su nuevo álbum Endless Summer Vacation.

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