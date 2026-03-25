Nuevos actores confirmados para la serie de Harry Potter de HBO Max

La adaptación de HBO Max a la aclamada saga literaria de Harry Potter, confirmó actores de las cuatro casas del colegio principal de la obra Howarts.

A 28 años del primer libro, la saga permanece latente en el corazón de los fanáticos, con un reinicio fiel a los libros en formato de serie según la empresa encargada. Se estrenará en 2027. A través de HBO y Max, con una producción que comenzó a mediados de 2025, y cada temporada adaptará un libro de la saga, planeándose una duración total de alrededor de 10 años.

La serie de Harry Potter está en pleno apogeo: localidades nuevas como todo el pueblo de Harry, vestuarios, ambientación, imágenes. Y sobre todo los actores que interpretarán a tus personajes favoritos ya están siendo confirmados.

En las últimas semanas las redes sociales de la compañía confirmaron a los elegidos para interpretar las cuatro casas de Hogwarts, el colegio de magia y hechicería, con este mensaje: “Un nuevo año en Hogwarts será inolvidable”. Demos la bienvenida a estos 21 estudiantes de Hogwarts a la serie de Harry Potter de HBO. Transcurre en la icónica historia escrita por J.K. Rowling.

Las imágenes en Instagram muestran a cada grupo con los colores de sus casas: rojo para los Gryffindor: leones feroces y valientes. Hufflepuff

Es amarillo para los trabajadores tejones. La casa de los sabios cuervos de Ravenclaw es azul y las serpientes se distinguen por su astucia con el verde de Slytherin.

Cabe resaltar que la mayoría de estos actores son niños y por ello no tienen una carrera consolidada en el cine donde podamos ver una actuación previa para hacernos una idea de cómo interpretarán su papel; para varios es su primer paso en cine taquillero o solo han hecho un comercial o un personaje secundario.

Gryffindor

Actores que van a interpretar a los leones valientes de Griffindor.Fuente Externa

De esta casa confirmaron (aparte del trío de oro y la familia Weasley): cinco integrantes.

Deportistas del equipo de Quidditch y el cronista deportivo, amigo de los gemelos.

Eire Farrell es Katie Bell: Con 13 años, Farrel, según la plataforma mexicana Sensacine. Esta actriz es originaria de Inglaterra, que comenzó su carrera con siete años cuando debutó con la interpretación del personaje de Ivonka en la obra teatral ‘Once the Musical’. A partir de allí, pasó a trabajar en una amplia variedad de comerciales y anuncios publicitarios para distintas marcas.

Ha participado en obras taquilleras como “Barbie” con papeles pequeños y ahora le dará vida a Katie. Esta chica cazadora del equipo de Gryffindor es víctima de una maldición hecha por Malfoy en el sexto libro.

Asha Soetan es Angelina Johnson: El interés romántico de los gemelos Weasley será interpretado por Asha, una actriz británica que ha tenido papeles secundarios en “Charlie y la fábrica de chocolate” y la serie “The Friend”.

Orson Matthews es Oliver Wood: El capitán de Quidditch, carismático y obsesionado con ganar la temporada de juego y levantar la copa antes de irse de la escuela, que solo vuelve a la batalla final cuando piensa que van a destruir su preciado campo de juego, será llevado a la pantalla por Matthews, un actor sumamente reciente que debuta con la serie.

Serrana Su-Ling Bliss es Alicia Spinnet: La actriz de 18 años ha participado en producciones como “Matilda el musical” y la película “Enola Holmes”. Alicia es descrita en los libros como una cazadora, al igual que Angelina y Katie, con las que tiene una amistad; después de la batalla final, no volvemos a saber nada de su personaje.

Ethan Smith es Lee Jordan: El bromista amigo de los gemelos pelirrojos es un cronista deportivo plenamente parcial que siempre habla mal de cualquier casa que no sea la roja y dorada, divertido, carismático, bromista y gracioso. Smith ha hecho participaciones pequeñas, la más conocida de estas siendo Deepool.

Ravenclaw

Los inteligentes Ravenclaw serán interpretados por estos actores.Fuente Externa

Los cuatro miembros de la Casa de la Inteligencia

India Moon es Hannah Abbott: La perfecta y sensible Abbott es una chica dulce que muchas veces se subestima a sí misma en los libros; al final de la historia, se casa con Neville Lonboton. India Moon no es muy conocida.

Jazmyn Lewin es Susan Bones: La actriz de 10 años es la nueva Susan Bones, una chica que perdió a gran parte de su familia en la primera guerra mágica (mestiza) y aprende a luchar en el ejército de Dumbledore, organización creada por Harry Potter en el quinto libro para hacer frente al Ministerio de Magia.

Cian Eagle-Service es Ernie Macmillan: Este personaje siempre aparece dudando de Harry; en el segundo libro, cree que es el heredero de Slytherin y después piensa. Que miente sobre la muerte de Digory en el cuarto libro.

James Trevelyan Buckle es Justin Finch-Fletchley: Fue miembro del ejército de Dumbledore, al igual que Hanna y Ernie, un chico nacido de mugless (familia no mágica). Y tuvo que convencer a su familia para estudiar en el colegio de magia y hechicería británico.

Hufflepuff

Los nuevos leales y trabajadores de Hogwarts son estos actores.Fuente Externa

Los más trabajadores y amables serán interpretados por:

Aaron Zhao es Terry Boot: Este chico dulce es conocido por su inteligencia; participa en el ejército de quinto año y en la segunda guerra mágica; fuera de ello, no se profundiza más en él. Al igual que su personaje, Aaron Zhao, tampoco es un actor muy conocido y esta serie es el proyecto más taquillero en el que participa.

Eve Walls es Lisa Turpin: Su nombre es escuchado por todo el castillo el día de la selección y sus compañeras de habitación fueron Padma Patil, Mandy Brocklehurst y Morag MacDougal.

Scarlett Archer es Penelope Clearwater: La prefecta de su casa y la novia de Percy Weasley.

Anjula Murali es Padma Patil: Un dato interesante de este personaje es que su gemela y ella están en Gryffindor para la adaptación de las películas cuando en los libros no es así; en esta versión respetan ese distintivo diferencial en su personalidad.

Slytherin

Estas son las ambiciosas serpientes.Fuente Externa

Las astutas serpientes, enemigos de los populares leones y una de las casas más queridas por los fanáticos, tienen ocho actores confirmados en esta nueva publicación.

Oliver Croft es Marcus Flint: El capitán deportivo de las serpientes es descrito como un joven rudo con apariencia brusca y dientes prominentes; este seudovillano en el campo de Quidditch estará interpretado por Oliver Croft.

Laila Barwick es Pansy Parkinson: La señorita que persigue la atención y el amor de Draco Malfoy, mientras ofende y discrimina a Hermione por ser de sangre mestiza, será llevada a la pantalla por la actriz Laila Barwich.

Otros personajes secundarios que participarán en la adaptación son: D'Angelou Osei-Kissiedu como Graham Montague, Dylan Heath es Adrian Pucey, Henry Medhurst será Peregrine Derrick, Cornelius Brandreth es Terence Higgs, Eddison Burch interpretará a Miles Bletchley y James Dowell es Lucian Bole en la serie.