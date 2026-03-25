Club Naco presenta transformación lograda en último año, incluye las áreas de entretenimiento

Los directivos del Club Deportivo Naco presentaron la transformación registrada en la institución, entre las que resalta la renovación de las áreas de entretenimiento, sobre todo el Sport Bar, que ahora cuenta con un acondicionamiento acústico, insonorización y tecnología de punta.

El inmortal del deporte Mario Alvarez Soto, acompañado por los integrantes de su Junta Directiva, presentó los avances alcanzados en la actual gestión, destacando la creación de áreas emblemáticas, el reforzamiento estructural de sus edificios y una modernización operativa sin precedentes, todo sustentado por una salud financiera histórica.

"Nuestra gestión se ha enfocado en elevar el estándar de servicios. Cada avance que presentamos es el resultado de una administración responsable de los recursos de nuestra familia naqueña", señaló Álvarez Soto.

Los cambios de las estructuras son evidentes en la taquería, la trattoría, el cigar lounge y el cyber café (diseñado para el coworking y reuniones de negocios).

Por igual, se logró la independización del servicio del área de la piscina social con la creación de una nueva área de bar.

Asimismo, se habilitó una nueva área de BBQ para agilizar y diversificar la oferta gastronómica.

Otro logro es la incorporación de tres canchas de pádel y dos bahías de simuladores de golf de última generación.

El club de playa Cabamar renovó su estructura y confort frente al mar, afirmó el directivo.

Mario Álvarez Soto, presidente del Club Deportivo Naco, que alcanza “otro nivel” de modernidad y seguridad respaldado por una solidez financiera.

Alvarez Soto también resaltó la salud financiera del Club Naco. Al cierre del periodo fiscal 2025, se reportó ingresos de RD$1,086 millones, con un patrimonio sólido que representa el 90% de sus activos totales, aseguró el directivo.

"El club crece, se fortalece y se transforma porque contamos con estados financieros auditados con un dictamen 'No calificado', lo que garantiza que cada inversión se traduce en bienestar directo y seguridad para el socio", concluyó Mario Álvarez Soto.