Eclipse solar total de 2026, cuándo, cómo y dónde verlo

“Un eclipse solar es una danza entre tres objetos, la Tierra, la Luna y el Sol [que ocurre] cuando el satélite pasa por delante de la estrella y tapa por completo el disco solar”. Así describe este fenómeno astronómico a EFE Nacho Pérez, coordinador del centro de difusión astronómica Galáctica y físico cuántico.

Además, para que suceda, deben concurrir unas condiciones muy específicas: “Una alineación prácticamente exacta entre Sol, Luna y Tierra, nuestro satélite debe estar en fase de luna nueva y ‘a la altura justa’ para que tape el Sol”, apunta Miguel Querejeta, astrofísico e investigador del Real Observatorio de Madrid.

Dónde disfrutar del eclipse.

El eclipse total del 12 de agosto comenzará a las 17.34 horas (Hora Central Europea) en el mar de Bering y terminará a las 21.58 en el océano Atlántico, con una duración de 264 minutos (algo menos de cuatro horas y media). Su franja de totalidad atravesará el océano Ártico, el noreste de Groenlandia y el oeste de Islandia, cruzará el Atlántico y avanzará por aproximadamente el 40% del territorio de la España continental y balear de oeste a este.

Secuencia completa de un eclipse total de Sol. Real Observatorio de Madrid / Fred Espenak.EFE

En las zonas fuera de la franja de totalidad del eclipse, el fenómeno también podrá disfrutarse, pero de forma parcial. Es decir, “solo una parte del Sol será ocultada por la Luna”, explica el astrofísico del Real Observatorio de Madrid.

En América del Norte, especialmente para quienes viven en Estados Unidos, se espera un eclipse parcial muy limitado geográficamente. Solo será visible desde lugares muy septentrionales como Alaska, donde comenzará alrededor de las 7.34 am (horario de verano de Alaska) y en el extremo norte de algunos estados como Nueva York, Maine, New Hampshire, Dakota del Norte o Vermont, con el sol muy bajo en el horizonte, cerca del atardecer. En América Central y América del Sur el eclipse del 12 de agosto de 2026 no será visible.

La alternativa, si no hay posibilidad de estar en la zona de visibilidad parcial o total, es buscar transmisiones en línea de observatorios o de la NASA, que cubren estos fenómenos astronómicos.

Cómo disfrutar de forma segura del eclipse.

Un eclipse solar total es un fenómeno astronómico único, pero nunca debe observarse directamente a simple vista o con gafas de sol porque puede dañar de forma severa los ojos. Es necesario contemplarlo con protección segura y homologada.

El método más seguro para disfrutar de un eclipse son unas gafas homologadas por la Comunidad Europea que cumplan la norma ISO 12312-2. Pérez explica así su uso: “Son para antes del eclipse, tú las tienes puestas y conforme está pasando la Luna por delante del Sol, ves como la Luna se lo come. De repente, lo tapa y entonces te quitas las gafas. Cuando empieza a salir el Sol otra vez, te las pones y ves la Luna desaparecer”.

MADRID, 29/03/2025.- Varias personas observan un eclipse parcial de Sol en el planetario de Madrid, el pasado 28 de marzo de 2025. EFE/ Daniel GonzálezEFE

Las popularmente conocidas como “gafas de eclipse” no pueden emplearse juntamente con prismáticos, cámaras o telescopios (estos instrumentos requieren sus propios filtros solares homologados), aunque sí pueden superponerse a las gafas graduadas de uso habitual.

Para observar cualquier eclipse, los filtros caseros son totalmente desaconsejables. No sirven

gafas de sol, negativos, CDs, cristales ahumados, radiografías o reflejos en el agua. La razón es que algunos de estos sistemas filtran la luz visible, pero no la invisible (radiación infrarroja y ultravioleta) y pueden causar daños transitorios o permanentes a la vista.

Próximos eclipses en América.

El eclipse del próximo agosto solo será visible en una zona muy acotada del continente americano. Pero en los próximos años esta zona del planeta será atravesada por variaciones solares de este fenómeno. Con el arranque del año 2028, el 26 de enero, sucederá un eclipse solar anular, visible como “anillo de fuego” en partes de América Latina —Ecuador, Perú, Brasil, Surinam o Colombia— y que se verá como parcial en el resto de América del Sur, Central y del Norte.

Fase parcial de un eclipse de sol. Real Observatorio de Madrid.EFE

Un año después, el 14 de enero de 2029, la franja de un eclipse solar parcial será visible en América del Norte y Central. Los habitantes de Los Ángeles podrán disfrutarlo a las 7.07 am (Hora del Pacífico) y los que estén en Nueva York a las 11.25 am (Hora del Este). El 11 de junio y el 5 de diciembre de ese año, en la Patagonia (Chile y Argentina), se disfrutará de un eclipse también parcial.

Eclipses e investigación científica.

Tal y como explican Querejeta y Pérez, históricamente, los eclipses han jugado un papel destacado en el avance de la astronomía y la investigación científica. Aristarco de Samos, en la Antigüedad clásica, utilizó propiedades de estos fenómenos para estimar la distancia entre la Tierra y el Sol. También han permitido estudiar la capa más externa del sol y un eclipse de 1919 ayudó a confirmar la Teoría de la Relatividad de Einstein.

“Los científicos tenemos la obligación de transmitir al público general la importancia y la relevancia que tiene la observación de un evento como este”, recalca Pérez sobre un fenómeno cósmico que permite estudiar tanto la corona solar como las eyecciones de masa coronal.

“[Los eclipses] representan momentos donde el cielo cambia de manera dramática, produciendo una sensación visual extraña a la que no estamos acostumbrados. Esa experiencia compartida única, breve pero intensa, crea una impresión profunda sobre las personas que la viven”, en palabras de Querejeta. Para el coordinador de Galáctica, el encanto del eclipse radica en otros elementos: “El universo no está hecho a nuestra escala y un eclipse nos permite conectar y comprender algo superior a nosotros”.