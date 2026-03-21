"No envejezco, subo de nivel": la frase de despedida de Chuck Norris antes de morir

En los últimas días el actor estadounidense Chuck Norris realizó algunas publicaciones en su cuenta de Instagram con frases que ponen a pensar sobre las coincidencias o "diocidencias" de la vida y más aún luego de la noticia de que el pasado jueves 19 de marzo falleció.

Norris fue una estrella de series, programas de televisión y películas, lo convirtieron en un tipo duro icónico lo que desató parodias en internet y la admiración de presidentes, murió a los 86 años, de manera repentina

Dentro de las publicaciones realizadas por Norris que llaman a la atención por el caption de la misma, está la del 19 de enero donde aparece disfrutando de la nieve en Chester California con el siguiente escrito: “La vida es un regalo, así que aprecia hoy y nunca des un solo aliento por sentado. ¡Aquí está un gran 2026!”.

Esta publicación se muestra un agradecimiento por la vida y por las oportunidades que llegan con ella. Luego de ese post, el 16 de febrero Norris compartió con sus seguidores algunas fotos antiguas que muestran su trayectoria.

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La publicación que contiene ocho fotos tiene la siguiente descripción: "Algunos grandes recuerdos a lo largo de los años. Estoy muy agradecido por el viaje y por todos los que han sido parte de él”.

El pasado 10 de marzo Morris estuvo cumpliendo 86 años de edad, compartió la noticia en sus redes sociales con un video donde se le ve practicando karate con mucha energía y entusiasmo, pero lo sorprendente es como la vida puede desaparecer de un día a otro y cuando tal vez no lo imaginamos. El caption que acompaña el audiovisual compartido por el actor dice:

“No envejezco. Subo de nivel. Hoy cumplo 86! Nada como un poco de diversión en un día soleado para sentirse joven. Agradezco otro año, buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que amo. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años ha significado más para mí de lo que jamás sabrán”.

Apenas nueve días después, Norris alcanzó el nivel más alto, pero un nivel que no muchos estaban preparados para verlo llegar. Sin embargo, sus seguidores lo recordarán por ser un campeón en el karate con 183 victorias, 10 derrotas y 2 empates.

También como uno de los actores de acción más memorables y el más grande de todos para sus fans.