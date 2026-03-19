Aidita Selman revela familia de Rubby Pérez le adeuda de RD$2 millones por homenaje al artista

Aidita Selman, productora del homenaje “Rubby Pérez Infinito”, reveló el miércoles que la familia de del fenecido artista le adeuda a ella y a todo el equipo de producción dos millones de pesos.

Selman, que ganó el premio a Espectáculo del Año por el homenaje a Rubby, dijo que la obra no recaudó suficiente dinero.

Rubby falleció en abril de 2025 mientras ofrecía un concierto en la discoteca Jet Set, cuyo techo colapsó por una falla estructural. Otras 235 personas fallecieron a causa del siniestro.

Selman explicó que la deuda no ha sido saldada debido a retrasos y acuerdos que no se han materializado por parte de la familia de Rubby.

“Ha habido una serie de inconvenientes. Se ha alargado. Nos han hecho una promesa de unas propiedades que se están vendiendo, pero no se venden”, dijo la productora a los medios.

Agregó que ha asumido los compromisos económicos del homenaje con préstamos bancarios para cumplir con el equipo de trabajo involucrado en la producción.

“Les he ido pagando uno por uno”, indicó la productora, al referirse a los suplidores.

Selman habló del tema durante la conferencia de prensa de los Premios Soberanos 2026.