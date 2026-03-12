La experiencia migratoria desde dentro: YOLZ, la violinista dominicana que llegó con un sueño a Londres

La violinista dominicana Yolanda Yovanna Báez Guillermo, conocida artísticamente como YOLZ, ha construido una propuesta musical que nace de la introspección, la migración y el diálogo entre culturas.

Desde el Reino Unido, donde reside desde hace casi siete años, la artista desarrolla un proyecto que fusiona su formación clásica con elementos de la música contemporánea y raíces dominicanas.

Su relación con la música comenzó a una edad temprana. Según recuerda, desde niña mostraba un interés inusual por los instrumentos musicales. “Desde muy pequeña, por ejemplo, lo que yo pedía de Reyes eran instrumentos musicales”, cuenta.

Ese interés se hizo más evidente cuando su padre le regaló un piano y un libro de notas musicales cuando tenía alrededor de siete años. A partir de ese momento comenzó a explorar la música de manera autodidacta junto a su hermano.

Tiempo después ingresó a la Academia Dominicana de Música, donde inició una formación más estructurada. Aunque empezó estudiando piano y guitarra, el violín apareció de manera casi reveladora.

Durante un recital de la academia vio a una estudiante interpretando el instrumento y sintió una conexión inmediata. “Recuerdo que cuando me compraron mi primer violín dormí con él la primera noche”, relata.

Durante su adolescencia formó parte del Sistema Nacional de Orquestas, donde comenzó a desarrollarse como instrumentista dentro de agrupaciones sinfónicas juveniles y participó en presentaciones y giras por distintas ciudades del país.

A pesar de que muchas personas le aconsejaban no dedicarse profesionalmente a la música, decidió seguir su vocación. Sin embargo, también optó por un plan alternativo.

Estudió simultáneamente dos carreras universitarias: Licenciatura en Música en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y Licenciatura en Diseño Industrial en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

El proceso fue exigente. Sus días transcurrían desplazándose entre ambas universidades y enfrentando una carga académica intensa que le generó momentos de estrés y ansiedad.

“Muchísima gente me dijo que no iba a poder”, recuerda. Sin embargo, a pesar de también llegar a dudar incluso de sí misma, logró completar ambas carreras.

Desde joven tenía el sueño de estudiar en el Reino Unido, especialmente después de visitar Londres por primera vez a los 12 años. Durante tres años consecutivos aplicó a una beca del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) hasta que finalmente fue seleccionada para realizar una maestría en interpretación musical en Gales.

Llegó al Reino Unido en 2019, pero pocos meses después el mundo entró en la pandemia del COVID-19.

El cierre de la industria musical y la incertidumbre económica que vivió en aquel momento hicieron que ese periodo fuera muy desafiante. Como si fuera poco, a esto se sumó una situación familiar delicada relacionada con la salud de un familiar cercano, lo que le afectó aún más.

Esa etapa marcó profundamente su proceso creativo y, en medio de todo ese mundo interno lleno de soledad e incertidumbre, nació su EP Migration From Within, un trabajo que explora la experiencia emocional de la migración. Más que abordar el fenómeno desde una perspectiva social o política, la artista busca expresar las emociones internas del migrante.

“En vez de ver al migrante como algo que de alguna manera influye en el ambiente, que es así como se ve todo el tiempo, pero nunca se ve desde el punto de vista del migrante, ¿qué siente el migrante cuando está dentro de ese ambiente que está influyendo?”, explica.

Su propuesta musical surge de la unión de tres dimensiones que definen su identidad: la formación clásica en instrumentos como el violín y el piano, su arraigo a la cultura dominicana y su interés por la música contemporánea y la tecnología sonora.

Actualmente, YOLZ trabaja en expandir el proyecto con una versión extendida de Migration From Within, con el objetivo de profundizar aún más en el aspecto introspectivo de la experiencia migratoria y llevar su propuesta a escenarios internacionales.

Para la artista, su proyecto también representa una invitación a explorar nuevos territorios dentro del arte dominicano. “Siento que todavía nos faltan muchas áreas que los artistas dominicanos podemos explorar. A eso es a lo que yo me quiero atrever”, afirmó.