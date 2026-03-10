Sospechosa de disparar contra la mansión de la cantante Rihanna es acusada de intento de asesinato

Una mujer que supuestamente abrió fuego contra la lujosa mansión de la megaestrella Rihanna en Los Ángeles fue acusada el martes por intento de asesinato.

La Fiscalía dijo que Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años, disparó varios cartuchos contra la vivienda de la artista, impactando incluso un vehículo.

Imágenes aéreas tras el ataque muestran los orificios de balas en una puerta en la propiedad que Rihanna comparte con su pareja, el rapero A$AP Rocky y sus tres hijos.

Ortiz, oriunda de Florida, ya había sido internada involuntariamente en una institución mental y había perdido la custodia de su hijo, de acuerdo con el portal TMZ.

En una página de Facebook, que parece ser de Ortiz, hay varios videos y publicaciones que alude a celebridades como Rihanna, Kim Kardashian y Cardi B. En una de las publicaciones etiqueta a Rihanna, a quien se desafía a confrontarla directamente en lugar de hablar mal de ella a sus espaldas.

En otro vídeo afirma que Rihanna la quiere matar.

Ortiz fue acusado de un cargo de intento de asesinato, diez cargos de ataque con un arma semiautomática, dos cargos por disparar contra una vivienda habitada y un cargo por disparar contra un vehículo.

Las autoridades ordenaron que permaneciera detenida bajo una fianza de 1,8 millones de dólares y se le prohibió todo contacto con la cantante. Además, debe presentarse ante la justicia el 25 de marzo.

La policía informó anteriormente que en el incidente, ocurrido a plena luz del día el domingo y en el que estuvo implicada una persona que conducía un Tesla, se utilizó un rifle de asalto similar a un AR-15.