Anuncian fiesta con Omega, Toño Rosario y otros artistas por inauguración línea 2C del Metro

La inauguración de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, pautada para las 3:00 de la tarde de este martes, no solo contará con un acto oficial encabezado por el presidente Luis Abinader.

Varios miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM) han empezado a compartir una publicación bajo el nombre “Metrofest, música en el corazón del pueblo”, en la que se invita a una fiesta con varios artistas por la inauguración del metro que recorrerá desde el kilómetro 9 hasta la entrada de Los Alcarrizos.

El anuncio especifica que desde las 4:00 de la tarde, en la explanada principal de la estación de Los Alcarrizos, se están presentando Sergio Vargas, Omega, Toño Rosario, Eudis el Invencible, Chimbala, Chiquito Team Band y Esteffany Constanza.

“Un regalo del presidente del pueblo, Luis Abinader, siempre pensando en ti”, dice el eslogan.

Aunque la fiesta también contaría con la participación de Los Hermanos Rosario, de acuerdo al afiche, en el video compartido desde este martes no figuran estos artistas.

La puesta en funcionamiento de la línea 2C del Metro de Santo Domingo está pautada para las 3:00 de la tarde y se realizará en la estación de la entrada de Los Alcarrizos.

La construcción de esta extensión del metro inició en febrero de 2022 con el primer palazo y tiene una inversión superior a los 500 millones de dólares, divididos en 396 millones para el metro y 110 millones para la vía marginal.