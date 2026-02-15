Canciones románticas para dedicar en el fin de semana del amor

El 14 de febrero es una fecha que evoca regalos, dedicatorias y momentos repletos de romanticismo. Todos recordamos una canción, película u objeto que nos lleva a un recuerdo especial con un ser amado.

Por eso creamos esta lista de música romántica para dedicar a la personita especial que te quita el aliento:

Te luciste de Funky y Jay Kalyl

Esta canción urbana es el complemento perfecto entre ternura y ritmo; dos de los artistas puertorriqueños y cristianos más conocidos de la actualidad se unen en un tema que expresa el amor de pareja muy bonito, con frases como “Mis nubes son de algodón, inundas cada canción con un manantial de alegría”; no deja duda de que la persona que reciba la dedicatoria entenderá que te lleva al cielo.

Antología de Shakira

Si existe una canción que describe cómo se siente una persona enamorada aunque ya no esté con ella, es “Antología".

La artista colombiana logra cautivar a los oyentes con los rasgueos de una guitarra y su voz que cuenta todo lo que aprendió de un amor que revolucionó su vida, y si puedes sentirte identificado/a, no dudes en dedicarla a una persona especial.

Mi niña bonita de Chino y Nacho

Uno de los dúos urbanos más románticos no podía faltar en la lista; este reggaetón tiene una letra dulce y un coro memorable, con estrofas que dicen: “Me siento en las nubes cuando tú me besas”. La princesa que reciba la dedicatoria también va a sentirse en las nubes.

La magia de tus ojos de Joss Fabela

La ranchera entra a la lista con uno de los compositores actuales más queridos del género; aunque Fabela es más conocido por sus canciones de despecho como “Cuando fuimos nada”, esta canción nos lleva a los sentimientos más tiernos del artista y, si gracias a tu pareja conociste los cuentos de hadas en el mundo real, no dudes en dedicarle esta canción.

No hay mariposas del Chojín

El único rap de la lista es del rapero español Chojín. Después de una hermosa discografía y más de 20 años de trayectoria, el artista hizo caso a sus fanáticos en 2022 con este tema romántico que trae lo más cotidiano y natural del amor a la conversación. “No hay mariposas, pero te amo” es la forma de decir que la rutina y la pasión se conocieron y viven cordialmente en los ojos de la persona que decides amar cada día.

Solamente tú de Pablo Alborán

El artista español tiene una discografía romántica muy conocida, pero la balada que lo catapultó internacionalmente es “Solamente tú”, en 2011, y no cabe duda de porqué. Un piano, su voz y la letra romántica que enamora: “Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mis mañanas solo tú”, esta pieza musical lo tiene todo.

Medicina de amor de Raulín Rodríguez

Esta canción del cantante dominicano Raulín muestra el amor como un medicamento que solo es efectivo si viene de la persona indicada y, si ya encontraste a la tuya, no dudes en decírselo con esta hermosa bachata.

La mujer que a mí me gusta, Wason Brazobán

La balada dominicana es ideal y esta canción lo demuestra. Wason describe a la mujer perfecta, no por ideales imposibles, sino por la dignidad del paso del tiempo en su piel. “La mujer que a mí me gusta” es humana en todo el sentido de la palabra, sabe amar y vivir; es la melodía perfecta para decirle a la mujer que lleva tanto tiempo a tu lado que la amas en todas sus formas.

Mi corazoncito de Romeo Santos

El “rey de la bachata” le canta al amor en sus diferentes presentaciones (traición, amor, desamor, pérdidas, etc.), y esta melodía no es la excepción. “No le digas a nadie lo mucho que te quiero” es la frase del coro que termina por sellar el tipo de amor que describe esta composición adornada con la voz dulce de Romeo y sus apasionantes letras.

Contigo quiero todo, de Covi Quintana

La cantautora de “Soy dominicana” tiene una discografía romántica con la que todos se pueden identificar, canciones que tratan temas reales que pueden ser un espejo de tu vida. En esta canción, Covi nos dijo que “tu voz guardada en lo profundo de mi alma” es la manera de llevar un pedacito de ti a todos los lugares en donde estoy.

Si tú no bailas conmigo de Juan Luis Guerra

El artista dominicano Juan Luis Guerra es, sin lugar a dudas, un impresionante compositor y elegir una sola de sus canciones románticas es complicado, pero “Si tú no bailas conmigo” es una perfecta candidata.

Esta canción eleva la naturalidad del campo y explica que así nos complementamos en el amor, sin contiendas, sin problemas, solo tu mirada y la mía porque te elijo para bailar el camino de la vida: “La acacia con el ingenio, la yerba y el matorral; si tú no bailas conmigo, prefiero no bailar”.

músicas para los no tan enamorados

La realidad es que no todos estamos en una situación romántica estable, porque discutimos o dejamos una relación y los que están un poquito tristes o solo quieren mirar esta festividad desde otra perspectiva también merecen canciones que acompañen su velada.

Como un títere de Amanda Miguel

Una de las reinas del desamor se hace un lugar en la lista con una de sus canciones emblemáticas. “Como un títere” describe el sentimiento de una relación que terminó y dejo más dudas que respuestas, al sentirte utilizado/a y preguntar porqué todo termino tan abruptamente.

Me dedique a perderte de Alejandro Fernández

El cantante mexicano pone una tirita a la herida con esta melodía, “me dedique a perderte” es un clásico del margue que explica como nuestra falta de acciones pueden terminar una relación.

MANOS DE TIJERA DE CAMILO

El desamor se adueñó del lápiz de este artista para escribir esta canción, el dolor de terminar una relación cuando aún amas a esa persona es parte de las estrofas con una melodía a piano triste y sentimental, esta pieza fue versionada por Yiyo Sarante en salsa.

De PMT de Kany García

El amor propio se hace presente en la voz de la puertorriqueña Kany García, donde el mensaje de vivir nuestra mejor versión es tangible, antes de amar a otros debemos aprender a apreciarnos aun en nuestro peor momento, con letras como “no hay otoño ni invierno, primavera to’ el año” la compositora deja el mensaje claro, ama tu vida y prioriza tu felicidad.

¡Feliz día del amor y la amistad!