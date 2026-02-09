¿A quién Bad Bunny realmente le entregó el Grammy en el Super Bowl?

El niño al que Bad Bunny entregó un Grammy durante su actuación en el medio tiempo del Super Bowl generó una ola de comentarios antes de concluyera la participación del conejo. Y no, no era el pequeño de 5 años que fue detenido en un reciente operativo de inmigración en Minnesota, como se difundió a pocos segundos de que el menor saliera en cámara.

El niño en el espectáculo de Bad Bunny es un actor de nombre Lincoln Fox Ramadan, quien publicó su experiencia en redes sociales poco después de la representación, según informó The New York Times en Español.

El infante de cinco años es mitad argentino y mitad egipcio y publicó en su cuenta de Instagram que recordará este día por siempre.

Tras este acto en el show, no faltaron especulaciones sobre la interpretación de la escena, de la que muchos fanáticos pensaron representaba una versión joven del propio artista.

Sin embargo, según informó el medio, una de las personas con conocimiento de la actuación dijo que la interacción pretendía ser un momento de optimismo general dirigido a los espectadores jóvenes. “Cree siempre en ti”, había dicho Bad Bunny al niño al final de la escena.

Una de las especulaciones más latentes es que se trataba de Liam Conejo Ramos, quien el mes pasado fue llevado por las autoridades de Columbia Heights, Minnesota, a un centro de detención en Texas. Imágenes que rápidamente recorrieron el mundo y avivando la represión de la inmigración por parte del gobierno de Donald Trump.

Bad Bunny ha alzado la voz en contra de los agentes del ICE, usando como escenario la premiación de los Grammy, donde declaró “ICE fuera” al recibir el premio a mejor álbum.