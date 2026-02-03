En Santiago se comenta: la visita de la embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos

La Cámara de Comercio y Producción de Santiago presentó a la embajadora de los Estados Unidos, Leah Francis Campos, en una importante actividad celebrada en el hotel Gran Almirante. La visita de la embajadora estadounidense causó furor en la ciudad. No hubo lugar turístico y cultural que no la llevaran a conocer: desde el Monumento a los Héroes de la Restauración, el Centro León y el Dominico Americano, hasta una elegante cena ofrecida por el reconocido empresario santiaguense Manuel Estrella en su mansión del exclusivo sector Cerros de Gurabo, junto a su esposa Ana Dolores de Estrella e hijos, y algunos invitados especiales. Por igual el alcalde Ulises Rodríguez la recibió en el palacio municipal.

En cada actividad, la funcionaria estadounidense estuvo acompañada de autoridades de Santiago, el senador y de la vicepresidenta Raquel Peña, quienes no le perdían ni pie ni pisada. Estos embajadores de Estados Unidos son muy apetecibles: todos quieren tomarse fotos a su lado, aunque para algunos resultó difícil lograrlo.

Las panas full

La funcionaria estadounidense estaba feliz, acompañada de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña; parecían dos hermanitas.

ANIVERSARIO

Apreciar la música clásica es una bendición y una verdadera fuente de paz. Mientras conduzco mi vehículo, siento un grato placer al escuchar la emisora 102.9 FM, Raíces; es divina y forma parte de la Fundación Eduardo León Jimenes, la cual cumplió treinta años beneficiando al país en los ámbitos social y cultural.

Es un encanto asistir al Centro León para disfrutar de sus diversas actividades artísticas: cine, cócteles, exposiciones e inauguraciones empresariales. Esta familia ha dejado un gran legado a su generación, y su presidenta, Amalia León, lo cuida con esmero; ella trae al país artistas de muchas partes del mundo, en especial pintores, incluyendo obras de la colección del Museo del Prado. ¡Cómo hemos disfrutado los santiagueros de los logros de esta fundación! Para festejar su aniversario, ofrecieron diversas actividades, desde actos religiosos hasta encuentros sociales, tanto aquí como en la capital.

MILLY Y SU PELÍCULA

La reina del merengue, Milly Quezada, ya tiene su propia película, en la que podemos conocer más de esta adorada cantante: desde su llegada muy joven a Nueva York, su familia, su esposo y su éxito como artista. Nos alegramos por ello; Milly tiene una gran simpatía y el público la adora por su sencillez.

NUEVAS RUTAS

Cada día estamos más orgullosos de cómo se está desarrollando Santiago en todos los aspectos. El aeropuerto no se queda atrás con su ampliación y modernización. Felito García, importante empresario de la ciudad y presidente del consejo de administración de esta terminal aérea, está muy satisfecho con el crecimiento del puerto y siempre pendiente de su desarrollo, al igual que su administrador, Teófilo Gómez, quien trabaja incansablemente para que todo esté perfecto.

Cada día se suman más vuelos y rutas. El pasado jueves se integró Copa Airlines, desde Panamá, haciendo posible una intensa conexión con muchos países. Estamos felices de tener este aeropuerto cerca de casa; recuerdo lo difícil que era antes viajar al exterior, cuando había que ir a la capital o a Puerto Plata.

CARNAVALES

Pasó la Navidad y ya los pueblos y la capital anuncian sus carnavales. En Santiago, desde hace algunos años, se celebra en el Parque Central, un lugar amplio que acoge todas las actividades recreativas. Sin embargo, a muchos en la Ciudad Corazón no les gusta que el carnaval se realice en este sitio, pues se sienten limitados; prefieren la libertad del pueblo, porque quienes asisten y quienes se disfrazan disfrutan exhibirse en las calles.

Aquí la gente se disfraza de lo que quiere ser o expresar, porque el carnaval de Santiago es una expresión auténtica. No es propiamente un desfile, es una manifestación viva de identidad y creatividad popular.