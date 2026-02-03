Cancillería española abre investigación por visados a empleadas de Julio Iglesias

El Ministerio de Exteriores de España ha abierto una inspección de oficio para aclarar lo sucedido con los visados de turista con los que Julio Iglesias trasladó a varias trabajadoras de República Dominicana a España en 2021, según han confirmado fuentes del departamento a elDiario.es.

Como adelantó este medio, en julio de 2021 el cantante envió una carta al consulado de España en República Dominicana para solicitar ayuda “con la tramitación de los visados Schengen” para varias internas que iba a traer temporalmente a su casa de Ojén, cerca de Marbella, para atender a su familia. “Tras tener conocimiento de la información se inició una inspección por la Inspección General de Servicios”, aseguran en Exteriores. El procedimiento está aún en la fase de recopilación de información.

Los visados que expidieron fueron Schengen tipo C, un permiso de corta estancia que no permite el trabajo remunerado, a pesar de que las mujeres trabajaron como internas a su llegada a España. Lo hicieron con unas condiciones contrarias a la norma española: sin contrato ni alta en la Seguridad Social, con jornadas de más de 12 horas, casi sin posibilidad de libranza o de salir fuera de la casa en la que se encontraban, y con salarios de apenas unos cientos de euros mensuales, tal y como confirmaron tres mujeres a elDiario.es.

En la página web que el consulado español en República Dominicana pone a disposición de los ciudadanos para tramitar sus visados puede leerse la advertencia de que el visado Schengen tipo C “no es un permiso de trabajo”. Diversas fuentes consultadas confirman que este visado de corta estancia no permite el trabajo, pero que se utiliza con cierta frecuencia para trasladar a personal de manera temporal, por ejemplo, asistentes personales o trabajadoras internas.

Sin embargo, quien los solicita no suele explicar abiertamente que esas personas acuden a trabajar, sino que simplemente se desplazan por turismo o como parte de su unidad familiar. En este caso, Julio Iglesias admitió abiertamente en su carta al cónsul que la finalidad del viaje era laboral.