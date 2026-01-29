Lady Gaga se une a los artistas confirmados para actuar en los Grammy 2026

Lady Gaga se suma a la lista de los artistas confirmados para actuar en los Grammy 2026 que se llevará a cabo el 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, informó este jueves la Academia de la Grabación.

Gaga actualmente está nominada a siete premios Grammy entre los que destacan las categorías más importantes como grabación y canción del año por el tema 'Abracadabra'; o álbum del año por su trabajo 'Mayhem'.

La cantante ha vivido un año especialmente intenso gracias a su gira 'Mayhem'.

Recientemente, Gaga lanzó el video de un anuncio que se emitirá durante la Super Bowl del 8 de febrero para las compañías estadounidenses de bienes raíces y préstamos hipotecarios Redfin y Rocket, en el que versiona el tema principal de la serie 'Mister Rogers’ Neighborhood'.

Además, la intérprete de Bad Romance condenó públicamente las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante uno de sus conciertos en Tokio.

La institución ya había anunciado anteriormente que Justin Bieber regresaría a la gala, marcando la que será su primera actuación desde 2022, cuando actuó con Daniel Caesar y Giveon para interpretar su canción 'Peaches'.

Además, Sabrina Carpenter interpretará algunos de sus temas en el escenario por segundo año consecutivo.

Otros artistas que también mantendrán presentaciones en esta 68ª edición de los premios son Addison Rae, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Lukas Nelson, Lauryn Hill, Olivia Dean, Pharrell Williams, Post Malone, Slash, SOMBR, The Marías, entre otros.

El comediante estadounidense Trevor Noah será el presentador de los Grammy 2026 que se transmitirán en vivo por CBS Television Network, y en vivo y bajo demanda en la plataforma de contenido en línea Paramount+.

El rapero californiano Kendrick Lamar lidera este año la 68º edición de estos premios con nueve candidaturas, seguido de Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff, con siete cada uno, mientras que la estrella puertorriqueña Bad Bunny opta a seis estatuillas.