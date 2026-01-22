Grandes libros clásicos que van al cine este 2026

Un grupo de nuevas películas inspiradas en obras literarias se estrenará en el transcurso de 2026. Se preparan remakes y otras obras literarias para continuar la línea del cine inspirado en tomos clásicos.

Esto no es nuevo. Desde el año 1899 se vienen llevando libros al cine. La primera de ellas fue el cuento de Charles Perrault, La Cenicienta, una joven huérfana maltratada por su madrastra que encuentra la libertad en un baile y el amor en el príncipe de su pueblo, dirigida por Georges Méliès.

William Shakespeare es un dramaturgo inglés que revolucionó la escritura al tomar la poesía, la comedia y la tragedia para combinarlas con figuras retóricas y asesinar a sus personajes mientras emociona al público y critica la sociedad a la que pertenecía.

Obras como Romeo y Julieta, El mercader de Venecia o Hamlet nacen en la mente del dramaturgo para vivir eternamente en la historia de la literatura; su trascendencia es invaluable y su vida (como una tragedia con matices) está en sus obras literarias.

Shakespeare murió el 23 de abril de 1616 y desde 1995 se celebra el Día Internacional del Libro cada 23 de abril en conmemoración de su vida como escritor y de la fomentación de la literatura.

Libros adaptados al cine.Fuente Externa

Hamnet es una novela de Maggie O'Farrell que trata sobre el hijo de William Shakespeare, que murió a los 11 años en 1596 y da nombre a una de las obras más aclamadas del dramaturgo, Hamlet, un príncipe que pierde a su padre en manos de su tío. Esta novela será protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal.

Libros que serán adaptados a películas.Fuente Externa

Cumbres Borrascosas de Emily Brontë es una novela romántica que recrea un drama que ha resistido el paso del tiempo, tanto en la literatura como en el cine. Su primera versión fue una representación muda en blanco y negro del año 1920, dirigida por A.V. Bramble; se basa en un conflicto pasional que no termina del todo complaciente. En su nueva versión es protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi.

Clásicos literarios que van al cine.Fuente Externa

La Odisea es un libro clásico escrito por Homero (un nombre utilizado para referirse al grupo o la persona que desarrolló este escrito); es un periplo nacido en el siglo VIII A. C. El tomo trata sobre el viaje del héroe a través de Ulises, donde se enfrenta a criaturas legendarias y pruebas imposibles. Un hombre ingenioso y estratega, capaz de crear el caballo de Troya, una estructura que contenía de 30 a 50 guerreros en la emboscada de Troya, que se decía que la construyó el dios del sol griego Apolo.

Es uno de los grandes libros que sobrevivió al incendio de la biblioteca de Alejandría (la más inmensa del mundo en su época), un centro de conocimiento y para eruditos y edificio de todos los escritos de las tierras conquistadas por el imperio egipcio.

Será adaptada a película con actores como Christopher Nolan, por Matt Damon, Tom Holland, Anya Taylor-Joy y Zendaya.

Sentido y sensibilidad vuelve al cine.Fuente Externa

Sentido y sensibilidad: la novelista británica Jane Austen vuelve al cine con otra adaptación después del éxito de 1995 con Emma Thompson y Kate Winslet, que interpretan a dos hermanas opuestas; mientras Elinor es la prudencia que encierra la razón, Marianne es la emoción de los sentidos desenfrenados. Tendremos otra película, esta vez protagonizada por Daisy Edgar-Jones, protagonista de uno de los nuevos éxitos de HBO, Indomable.

Las cronicas de narnia se adaptarán en formato serie.Fuente Externa

Las Crónicas de Narnia de C. S. Lewis, conocido por sus obras con un fuerte trasfondo religioso, son una saga de siete libros sobre un mundo ficticio con cuatro hermanos que aprenden la importancia del valor, la fuerza y el amor a través de aventuras, escrito para enseñarles a sus hijos la historia de Jesús con el personaje del león Aslan. La película es dirigida por Greta Gerwig; Netflix compró los derechos para adaptar los siete libros e inician con "El sobrino del mago", con los actores David McKenna como Digory Kirke y Emma Mackey como la bruja blanca.

Orgullo y prejuicio viene a netflix en una serie.Fuente Externa

Orgullo y prejuicio de Jane Austen vuelve a la pantalla después de su aclamada adaptación en 2005 con Keira Knightley y Matthew Macfadyen, una historia romántica de época que muestra a una mujer muy independiente para la Inglaterra rural, Elizabeth Bennet, y el Sr. Darcy, hombre adinerado e intelectual; su amor está marcado por los prejuicios de los roles de la época y de informaciones mal empleadas entre ambos, pero al final el amor prevalece. Ahora se convierte en una serie con seis partes protagonizada por Emma Corrin y Jack Lowden y con Olivia Colman como la Sra. Bennet.

Los personajes del señor de las moscas serán interpretados por niñas.Fuente Externa

El Señor de las Moscas, escrita por William Golding, es una novela que en su tiempo tuvo un impacto notorio. La trama se centra en un grupo de niños que ponen a prueba los límites de la moral humana ante la supervivencia de la especie. La primera versión es del año 1963, dirigida por Peter Brook; tuvo un éxito cultural esperado. Ahora su nueva versión es una serie de cuatro capítulos producida por la BBC de Londres y dirigida por Luca Guadagnino que busca generar nuevos impactos psicológicos al utilizar niñas actrices en vez de niños como en la obra original.