Mattel creará junto a Alex Aster la novela juvenil de Barbie, 'Barbie: Dreamscape'

La división editorial de Mattel Inc. se ha asociado con la novelista Alex Aster, quien ha vendido millones de ejemplares, para crear una novela juvenil de Barbie en la que la emblemática muñeca se embarca en un viaje a través de "tierras mágicas y traicioneras".

“Barbie: Dreamscape”, prevista para el 28 de julio, es la primera novela para jóvenes adultos de Mattel Publishing desde que se anunció el sello hace tres años. La novela no está relacionada con la exitosa película de “Barbie” de 2023 y, según Mattel, no hay prevista ninguna adaptación cinematográfica.

La empresa de juguetes y entretenimiento familiar llama al libro de Aster una "historia de mayoría de edad" que encuentra a Barbie declarada "Sin destino" en la ceremonia de graduación de la "encantada" Academia Swancrest.

“Para ganarse un Destino, debe viajar a través de tierras mágicas y traicioneras en busca de los seres misteriosos que controlan el destino de todos en Heartland, y de las verdades ocultas que podrían cambiar su mundo para siempre”, dice parte del anuncio del jueves. “Porque para forjar su propio camino, Barbie debe salir de lo establecido... y adentrarse en lo desconocido”.

El sello editorial se centra en el extenso catálogo de franquicias de entretenimiento infantil y familiar de Mattel, que incluye Barbie, Hot Wheels y Polly Pocket. A principios de esta semana, Mattel Inc. anunció la creación de una muñeca Barbie autista, parte de la línea Fashionistas, comprometida con la diversidad.

Aster, una favorita de las redes sociales mejor conocida por su serie "Lightlark" y por la novela para adultos "Summer in the City", dijo en una declaración que las muñecas Barbie fueron una parte formativa de su infancia.

“Pasé incontables horas inventando historias protagonizadas por cada una de mis muñecas, y todavía recuerdo la emoción de abrir una nueva caja, agregar otro personaje a mis cuentos, maravillarme con cada accesorio”, dijo.