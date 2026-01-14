Bruno Mars añade fechas de su gira por la alta demanda de entradas

Bruno Mars ha añadido nuevas fechas a su tour europeo, en Madrid, Londres, Ámsterdam, París, Berlín y Milán, debido a la alta demanda de entradas en las preventas que se iniciaron este miércoles.

Mars anunció el pasado día 8 su nueva gira internacional para presentar su nuevo disco, 'The Romantic', que saldrá a la venta el 27 de enero.

Y hoy a las 12:00 horas (de cada país), se abría la preventa de los conciertos europeos para quienes se hubieran registrado previamente en su web, mientras que la venta general comenzará mañana, jueves.

Desde que se abrió la preventa, la lista de espera para alcanzar el turno de compra superaba las 80.000 personas para muchos de los conciertos europeos, por lo que poco después se fueron anunciando conciertos extra.

Ha sido el caso de Londres, donde el estadio de Wembley anunció que, "debido a la excepcional demanda" de entradas, se añadían tres nuevas fechas, los días 22, 24 y 25 de julio, que se añadían a los conciertos ya previstos del 18 y 19 del mismo mes.

También en Madrid habrá un segundo concierto, el 11 de julio (al día siguiente del inicialmente previsto para el 10), ambos en el Metropolitano, y en Ámsterdam habrá dos nuevas fechas -4 y 5 de julio-, junto a las de los días 2 y 3, en el Johan Cruiff Arena.

En París, el Stade de France recibirá la gira de Mars los días 18 (nueva fecha), 20 y 21 de junio; en Berlín, llegará al Olympiastadion el 26 y el 28 de junio, esta última la fecha añadida, y en Milán habrá otra oportunidad, el 15 de julio, además del 14 ya previsto, en el estadio San Siro.

En las próximas horas se abrirán las preventas de los conciertos de Estados Unidos y Canadá, lo que podría suponer más actuaciones añadidas a las que ahora aparecen en la web del cantante.

De momento, la gira por grandes estados durará seis meses. Comenzará el 10 de abril en Las Vegas y acabará el 14 de octubre en Vancouver (Canadá).

Un total de 47 citas previstas hasta el momento en esta gira en la que Mars estará acompañado por su colaborador de Silk Sonic Anderson Paak, como DJ Pee Wee. Los teloneros incluyen a Victoria Monét, Raye y Leon Thomas.

'The Romantic Tour' es una producción de Live Nation y en ella pondrá en escena las nuevas composiciones de su primer álbum de estudio en seis años.

El cantante y compositor nacido en Hawái anunció en su perfil de redes sociales la semana pasada que 'The Romantic' será su cuarto álbum de estudio y su primer trabajo en solitario desde '24K Magic', lanzado en 2016.

En un post en la red X publicó lo que podría ser la carátula de este álbum con un retrato suyo en blanco y negro y enmarcado con flores.

Su último proyecto se materializó en 2021, como parte de Silk Sonic junto a Anderson Paak, con el disco 'An Evening With Silk Sonic', que les valió los premios Grammy a la grabación del año, canción del año, mejor interpretación de 'R&B' y mejor canción de 'R&B'.

Aunque Mars ha estado alejado de los focos como solista, pasó 2025 dominando las listas de éxitos con diversas colaboraciones. 'Die With a Smile', su dueto con Lady Gaga, fue uno de los sencillos más exitosos del año y se llevó el Grammy a mejor interpretación a dúo. Mientras que 'APT', junto a Rosé, cuenta con tres nominaciones a los Grammy 2026.