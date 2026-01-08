Trump descarta indultar a "Diddy" Combs

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no contempla concederle el perdón presidencial a Sean "Diddy" Combs, condenado a cuatro años de prisión por crímenes relacionados con prostitución.

En una entrevista con el New York Times publicada el jueves, Trump descartó que vaya a indultar a otras importantes figuras públicas, como el presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro.

El músico y empresario del entretenimiento, de 56 años, fue condenado en julio de 2025 por transportar personas entre estados para ejercer la prostitución.

Un jurado lo absolvió de los cargos de tráfico sexual y extorsión. Trump aseguró que Combs le envió una carta solicitando el perdón.

En la entrevista realizada el miércoles, Trump también descartó perdonar al magnate de las criptomonedas Sam Bankman-Fried, condenado a 25 años de prisión, y al exsenador demócrata Robert Menendez, quien cumple una sentencia de 11 años por aceptar sobornos.

Consultado sobre si indultará a Derek Chauvin, el exagente de policía de Mineápolis condenado por el asesinato en 2020 de George Floyd. Su muerte desató protestas en todo el país para exigir justicia racial. "No me lo han pedido", dijo Trump.

El día que tomó posesión como presidente por segunda vez, el 20 de enero de 2025, Trump indultó a más de 1.500 condenados o que enfrentaban cargos por su participación en el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

En noviembre pasado, el magnate estadounidense perdonó al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por cargos de narcotráfico.