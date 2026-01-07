Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Consejo de Warner rechaza la última oferta de Paramount y apuesta por fusión con Netflix

El consejo de administración de Warner Bros. Discovery rechazó este miércoles "por unanimidad" la última oferta de adquisición de Paramount Skydance (PSKY) al considerarla "inferior" al acuerdo de fusión con Netflix "en numerosos aspectos claves".

Netflix adquirirá Warner Bros. Discovery (WBD)

"El Consejo ha determinado por unanimidad que la última oferta de Paramount sigue siendo inferior a nuestro acuerdo de fusión con Netflix en múltiples áreas clave", afirmó Samuel A Di Piazza, Jr., presidente del consejo de administración de Warner Bros. Discovery, en un comunicado.

