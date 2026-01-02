El 2026 arranca con amplia cartelera de conciertos de artistas dominicanos

La República Dominicana abre este año con conciertos que prometen estar llenos de emoción y alegría a cargo de diversos artistas dominicanos.

Será una nueva oportunidad para que los fanáticos disfruten de ver a sus músicos preferidos interpretando sus mejores éxitos.

En esta lista te presentamos los conciertos que darán entrada a este 2026 con una variedad de cantantes memorables que van desde Anthony Santos hasta Milly Quezada y Fernando Villalona y muchos más.

La Batalla de la Fe

El arte nacional tuvo presencia desde el mismo primer día de enero, cuando en el Estadio Olímpico Félix Sánchez se celebró la Batalla de la Fe, que tiene 62 años de celebración.

Ahí participaron artistas como René González y World Worship.

El Chaval de la Bachata

Linar de Jesús Espinal Núñez, mejor conocido como “El Chaval de la Bachata”, confirmó su concierto con el opening set de “Gensi y el grupo de nosotros”, una banda de merengue típico dominicano.

Tendrá lugar en el complejo turístico “Agua Azul” de Mao Valverde, el sábado tres de enero a las 8:00 de la noche.

Elvis Martínez

El intérprete de bachata se presentará el sábado tres de enero en Monción, Cerro Bar, provincia Santiago Rodríguez a las ocho y media de la noche y cantará sus canciones más aclamadas por el público.

Raulin Rodríguez

El artista de “Medicina de Amor” ha confirmado hasta el momento dos conciertos, uno de ellos el tres de enero en el Club el Mayorista, San Pedro de Macorís a las 8:00 de la noche.

Y su segundo evento, con el opening set de “The New Mambo”, se celebrará el 14 de febrero con motivo al día de los enamorados en el complejo turístico “Agua Azul” de Mao Valverde a las ocho de la noche.

Anthony Santos

El bachatero dominicano tendrá fiesta el sábado 17 de enero a las 10:00 de la noche en la Plaza Comercial Castañuelas, provincia Monte Cristi, para el disfrute de todos sus fanáticos.

Merengazo 2026

Tienen pautado su concierto para el 17 de enero en el Hard Rock Café Santo Domingo a las 10 de la noche y se presentarán los artistas Charlie Rodríguez, Carlos David, Monchy Capricho, Fenix Ortíz, Omar Demorizi, Kaki Vargas, Gabby Arias, Peter Cruz, Koqui Acosta y Los Kenton.

Fernando Villalona

El reconocido apodado como “El Mayimbe” tendrá presentación musical el martes 20 de enero a las 8:00 de la noche en la Plaza Comercial Castañuelas, provincia Monte Cristi, junto al líder y acordeonista Kerube Banda.

Marteen Franko

El cantautor dominicano que llegó a la fama gracias a una participación en el programa Dominicana´s Got Talent, y llevará a cabo su show “Old School Vol.3” en 31 de enero en el Hard Rock Café Santo Domingo a las 9:00 de la noche.

Danny Rivera

El artista Danny Rivera presentará “Inolvidable” el 14 de febrero en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua a las 8:30 de la noche.

Durante este evento realizará una recopilación de sus grandes éxitos en su trayectoria y prometió un show distinto, con una producción diseñada para el día de los enamorados. A este encuentro podrán asistir jóvenes de 15 años en adelante, acompañados de un adulto.

Milly Quezada

Se presentará con su orquesta “Ritmo Tropical”, el sábado 21 de febrero a las 8:00 de la noche en el Santiago Country Club, provincia Santiago de los Caballeros.

Este evento estará organizado por el movimiento “Escoge Santiago” de la iglesia católica y será una fiesta pro fondo, donde las personas que asistirán al evento tendrán que reservar mesa.

Ramón Orlando

El merenguero Dominicano Ramón Orlando Valoy ofrecerá un concierto el 23 de Septiembre a las 8:00 de la noche en el Estadio Olímpico en celebración a los 50 años de su carrera musical.

Es por esto, que se presentará con sus amigos Cuco Valoy, Fernando Villalona, Milly Quezada, Miriam Cruz, Alex Bueno, Sergio Vargas, Los Hermanos Rosario, Carlos David, Gabby Arias, Aramis Camilo, Peter Cruz, El Canario, Sex-Appeal, Raulin Rosendo, El Zafiro, Ray Polanco, Henry García, Miguel Miguel, El Pordigio y Pochi Familia.