Nicki Minaj defiende a Trump: "Tengo un profundo respeto y admiración por él"

La rapera trinitense Nicki Minaj ha defendido a la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y se ha mostrado en contra de las personas trans.

"Siento un profundo respeto y admiración por nuestro presidente. No sé si él es consciente de ello, pero ha dado a mucha gente la esperanza de que existe la posibilidad de vencer al malo, de ganar y hacerlo con la cabeza alta y la integridad intacta", ha apuntado Minaj.

Así se ha expresado la rapera y autora de canciones como 'Starships' o 'Super bass' ante miles asistentes a la última conferencia de 'Turning Point USA' en Arizona. Dicha organización fue fundada por el activista ultraconservador Charlie Kirk -asesinado el pasado septiembre-. Su esposa, Erika Kirk, ha continuado protagonizando estos encuentros, casa del movimiento Make America Great Again (MAGA).

Casi al final de la cita, Minaj ha asegurado que quien nazca como "un hombre" debe ser "un hombre" y ha reiterado que "no hay nada malo en ello".

"Si naces como hombre", sé un hombre. No hay nada de malo en ello. ¿Cómo de poderoso es eso? ¿Cómo de profundo? Los chicos serán chicos, y no pasa nada", ha concluido. No es la primera vez que la artista se expresaba en estos términos porque hace unas semanas compartía en su cuenta de X su opinión sobre el gobernador de California, Gavin Newsom. "Imagina ser el tío que quiere ver a los niños hacerse trans", escribió entonces.

Así, la cantante ha precisado que la Administración Trump "está llena de gente con alma y corazón", algo que le hace estar "orgullosa".

"Esta Administración está llena de personas con corazón y alma, y me hacen sentir orgullosa de ellos. Nuestro vicepresidente (JD Vance)... los quiero a los dos (a Trump y a Vance). Ambos son hombres poderosos, inteligentes, fuertes y los dos tienen una habilidad extraordinaria para ser personas con las que te identificas. Yo me identifico con ellos. Cuando los escucho hablar, sé que son uno de los nuestros. No han perdido el contacto con el mundo, siguen conectados con el mundo y con lo que ocurre en él, con los jóvenes y los mayores, con