Día del dominicano que reside en el exterior, se crea un podcast para historias de la diáspora

Hay historias que no caben en estadísticas, ni en informes, ni en discursos oficiales. Historias que no se explican con números, sino con experiencias. Historias que se descubren escuchando, compartiendo, acompañando; sentándose a conversar en espacios comunitarios, en encuentros sencillos, en momentos donde la vida se cuenta sin guiones ni formalidades.

Cada 20 de diciembre, nuestro país conmemora el Día del Dominicano que Reside en el Exterior, una fecha que invita a reconocer el talento, la identidad, el compromiso familiar y el vínculo vivo y constante que nuestros connacionales mantienen con la República Dominicana, entendiendo que la Nación no se limita a su territorio, sino que se extiende allí donde hay un dominicano que sueña, aporta y nunca rompe el lazo con su tierra.

De esa escucha real, directa y sin intermediarios nace “Éxito Dominicano”, el podcast que desde el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX), lanzamos hoy como parte de esta conmemoración. Un espacio que se transmitirá cada sábado a través del canal oficial de YouTube del INDEX y que persigue un propósito sencillo, pero profundo: escuchar y dar voz a las historias de nuestra diáspora. Pero esa comprensión no nace sólo del ejercicio institucional. Nace también de la experiencia personal.

El fenómeno de la migración ha estado presente desde el inicio de la civilización humana. Las personas migran por muchas razones: por trabajo, por estudios, por reunificación familiar, por proyectos de vida o simplemente porque las circunstancias así lo requieren.

No podría explicar la migración desde los libros de historia o las teorías, pero sí desde lo que se siente y se vive cuando el país se ama a la distancia, puesto que en ese recorrido se inscribe también mi historia, la cual no es distinta a la del resto de dominicanos.

Mis padres emigraron, y yo fui, y sigo siendo, parte de la diáspora. Sé lo que implica crecer entre dos realidades, aprender a adaptarse, a pertenecer y, al mismo tiempo, a no dejar de sentir el país como propio.

En mi trayectoria profesional aprendí que comunicar no es hablar más, sino escuchar mejor. La idea de este podcast no surgió en un estudio ni desde un escritorio. Nació recorriendo comunidades, escuchando en encuentros sencillos, en conversaciones espontáneas, en testimonios compartidos con confianza. Nació de entender que, detrás de cada historia, había una voz que merecía ser escuchada y contada con respeto.

En él conviven historias de superación, de trabajo constante, de sacrificios silenciosos y de logros construidos con disciplina.

Tendrán lugar tanto dominicanos y dominicanas de reconocida trayectoria internacional como personas cuyas historias reflejan el esfuerzo cotidiano con el que millones de compatriotas sostienen, amplían y dignifican el nombre de la República Dominicana.

Asumí esta responsabilidad al cumplir cincuenta años, en una etapa de la vida en la que una aprende a distinguir lo verdaderamente importante.

No lo vi como una oportunidad de ocupar un cargo, sino como la posibilidad de servir, de devolver desde el servicio público lo que la vida y mi propia historia me habían enseñado.

Hoy puedo decir, sin reservas, que más allá de cualquier título o trayectoria profesional, el mayor honor de mi vida personal y profesional ha sido servir a la República Dominicana, acompañando de cerca a nuestra gente en el exterior.

Ejercer ese compromiso desde una visión de Estado que integra a los connacionales en el exterior como parte esencial de la Nación, bajo la conducción del Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, da sentido y profundidad a una vocación que se renueva cada día.

Durante muchos años, este día fue conocido como el Día del Dominicano Ausente. Hoy, desde el INDEX, lo asumimos como una fecha de reconocimiento y reivindicación a una comunidad en el exterior, mi comunidad, que nunca ha dejado de estar presente y bajo la conducción de un Estado que hace llegar las mismas oportunidades que tienen los dominicanos de aquí a los dominicanos de allá.

(La autora de este artículo, Celinés Toribio, es Embajadora. Viceministra de Relaciones Exteriores para las Comunidades Dominicanas en el Exterior y Directora Ejecutiva del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX)).