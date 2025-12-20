Ca7riel y Paco Amoroso tomarán un descanso y pausarán su disco y gira

Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron que tomarán un descanso y pausaran hasta nuevo aviso el estreno de su disco “Top of the hills” y su gira.

El dúo argentino informó, a través de un comunicado, que se dejaron llevar de la exposición, presión y éxito que han tenido, lo que los impulsó a tomar decisiones erróneas y apresuradas.

“Nos llevó tiempo reconocerlo, pero necesitamos descansar y sanar”, dice el comunicado.

Los artistas pidieron excusa a sus fanáticos, al tiempo de agradecerles “estar incluso cuando se pierden”.

“Expresamos volver cuando estemos preparados. Gracias”, cierra el comunicado.

Los argentinos se alzaron con cinco gramófonos en los Latin Grammy 2026 en categorías como mejor canción alternativa, mejor canción pop o mejor álbum de música alternativa.

Los artistas fueron los segundo con mayor cantidad de nominaciones en la prestigiosa premiación de la música latina.