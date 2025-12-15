Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

George Clooney pacta con su esposa no besar a más actrices en sus películas

En una entrevista con el diario Daily Mail apunta que tomó la decisión tras una conversación con su esposa, con la que se casó en 2014 y tiene mellizos.

La abogada de derechos humanos Amal Clooney ha sido miembro del panel que asesoró a la Corte Penal Internacional en el conflicto de Gaza.

Agencia EFE

El actor estadounidense George Clooney, de 64 años, dice adiós a sus días de galán en la gran pantalla. Según el pacto que afirma haber alcanzado con su mujer, la abogada libanesa Amal Clooney, no planea besar más a ninguna actriz en sus películas.

En una entrevista con el diario Daily Mail apunta que tomó la decisión tras una conversación con su esposa, con la que se casó en 2014 y tiene mellizos.

"He estado intentando seguir el mismo camino que Paul Newman —'Bueno, pues ya no voy a besar a ninguna chica más'", añade el protagonista de filmes como 'O Brother, Where Art Thou?' (2000) y de 'Ocean's Eleven' (2001) o de la serie 'ER', con la que saltó a la fama internacional.

El también director de cintas como 'Good Night and Good Luck' (2005) no es la primera vez que se ha pronunciado sobre su intención de dar un paso atrás al frente de filmes románticos.

Según recuerda Variety, en marzo contó al programa estadounidense 60 Minutes que quería dejarle hueco a las nuevas generaciones: "Mira, tengo 63 años. No estoy tratando de competir con protagonistas de 25 años. Ese no es mi trabajo. Ya no voy a hacer más películas románticas", dijo entonces.

