Covi Quintana llevará a Vakeró, J Noa, Zeo Muñoz, Leton Pé al segundo show de la serie "El colmado"

La cantautora dominicana Covi Quintana continuará el domingo 14 de diciembre con su residencia “El Colmado” en Casa de Teatro, con invitados especiales como Vakeró, J Noa, Zeo Muñoz, Leton Pé y Raquel Sofía.

El pasado fin de semana, en su primera noche, la intérprete de “Café de las Ocho” recibió al colombiano Andrés Cepeda, con quien estrenó el sencillo “Escaleras de Rescate”, de su nuevo disco, así como al dominicano Pamel y al venezolano Juan Vegas.

A casa llena, Covi presentó un repertorio con sus nuevas canciones, así como los sencillos favoritos de sus fanáticos con arreglos tropicales, entre ellos, la bachata “No te kille”, el pambiche “Temblor y tierra” y el merengue “Corazón temblando”, “Soy dominicana”, “Mi lado del sofá”, “Bésame suavecito” y “Por mi parte”, entre otros.

Covi Quintana y Andres Cepeda compartieron escenario en Casa de Teatro en Santo Domingo, la noche del domingo 7 de diciembre de 2025.

Bajo la producción de Ceteinvita y Focus Entertainment, Covi anunció y celebró con sus seguidores que su nuevo disco sale a principios del 2026 con 9 temas de su autoría.

“Los Colmados” abarcan un concepto alineado con el disco de la artista, enfocado en ofrecer una experiencia inmersiva en la cual los seguidores de la artista podrán sumergirse en la vivencia creativa de Covi Quintana al crear este nuevo disco. Además de los invitados especiales todos los domingos, desde las 6:00 de la tarde, incluirá torneo de dominó con premios.