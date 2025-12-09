Cap Cana consolida su tradicional Christmas Boat Parade

Cap Cana celebró su tradicional Christmas Boat Parade, el evento familiar que cada año reúne a miles de residentes, propietarios, huéspedes y visitantes de la ciudad destino para dar la bienvenida oficial a la Navidad en un ambiente cargado de alegría, color y tradición.

La Marina de Cap Cana se convirtió en el escenario de un desfile mágico en el que embarcaciones decoradas con luces, música y personajes navideños recorrieron las aguas del destino, brindando un espectáculo único y ya consolidado como parte esencial de la identidad cultural de Cap Cana.

Este año, el Christmas Boat Parade reafirmó su compromiso con la sostenibilidad al desarrollarse sin el uso de plásticos de un solo uso, además de la debida disposición de contenedores que permitirán la correcta segmentación de residuos para posteriormente ser reciclados, lo que permitirá un fortalecimiento mayor de las acciones ambientales que caracterizan a la comunidad.

En el Boat Parade desfilaron 27 embarcaciones de distintas nacionalidades: americanas, puertorriqueñas, española, canadienses y dominicanas, lo que caracteriza al boat parade como un evento multicultural que año tras año se suman a esta experiencia.

El evento tuvo un despliegue de más de 90 personajes en escena, entre elfos, renos, soldaditos, cascanueces y figuras tradicionales de la época. Los asistentes disfrutaron de actividades para todas las edades, incluyendo cartas a Santa, música en vivo, bailes, coro navideño, carrusel, pintacaritas y photobooth, creando un ambiente festivo lleno de magia y conexión familiar.

Para esta edición 2025, se estimó la asistencia de más de 6,000 personas, convirtiéndose nuevamente en uno de los encuentros públicos más concurridos y emblemáticos del destino. La operación del evento involucró aproximadamente 1,087 colaboradores, quienes trabajaron en logística, producción, escenografía y seguridad, demostrando la capacidad organizativa y el compromiso de Cap Cana con eventos de alto nivel.

EN IMÁGENES

El Christmas Boat Parade tuvo un despliegue de más de 90 personajes en escena.

Los asistentes al Christmas Boat Parade 2025 disfrutaron de elfos, renos, soldaditos, cascanueces y figuras tradicionales de la época.

El evento navideño en Cap Cana también incluye presentaciones artísticas.

En Cap Cana se vivió una noche navideña, el 5 de diciembre de 2025, llena de momentos musicales y de entretenimiento.

El ambiente navideño fue un gran atractivo para los presentes en el Christmas Boat Parade 2025 en Cap Cana.

El Christmas Boat Parade continúa consolidándose como una tradición que celebra la Navidad, honra el espíritu comunitario y fortalece la proyección de Cap Cana como una Ciudad Destino de lujo, inclusiva y comprometida con la cultura, el arte y el desarrollo sostenible, afirmaron sus promotores.