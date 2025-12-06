¿Qué significa para el cine la adquisición de Warner Bros. por parte de Netflix?

El acuerdo de Netflix para adquirir Warner Bros. , uno de los estudios cinematográficos más antiguos de Hollywood, plantea cambios radicales para la industria del entretenimiento y el futuro del cine.

Como uno de los cinco grandes estudios restantes, Warner Bros., de 102 años de antigüedad, es una parte esencial del negocio cinematográfico.

El estudio actualmente cuenta con tres de las cinco películas más taquilleras a nivel nacional, entre ellas “A Minecraft Movie”, en primer lugar, “Superman” y “Sinners”, así como la favorita al Oscar, “One Battle After Another”.

Hay más preguntas que respuestas sobre cómo la propiedad de un gigante del streaming cambiaría las cosas para Warner Bros. Ni siquiera está claro si pasará el escrutinio antimonopolio o, si lo hace, cómo serán los detalles.

A continuación se presentan algunas cosas que es necesario saber y algunas preguntas que persisten a raíz de la noticia.

¿Warner Bros. seguirá estrenando películas en los cines?

Sí, pero también podría cambiar. Para empezar, pasarán al menos de 12 a 18 meses antes de que el acuerdo se concrete oficialmente y, hasta entonces, los espectadores podrán esperar que la actividad siga prácticamente igual. El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, declaró el viernes que "seguirán apoyando" un "ciclo de vida que comienza en el cine" para las películas de Warner Bros. Sin embargo, también comentó que no cree que las "largas ventanas exclusivas" sean favorables para el consumidor.

Con el auge del streaming, y especialmente durante la pandemia, los estudios experimentaron con diferentes periodos de exhibición en salas. Durante muchos años, un periodo de exhibición de 90 días fue el estándar, pero ahora se acerca a los 45 días y, a menudo, se decide película por película.

Netflix y las salas de cine

Netflix estrena algunas películas en cines, pero no suele ser más de unas semanas antes de su lanzamiento en streaming. A veces es para optar a premios, a veces es un gesto hacia los mejores cineastas. Este año, entre estos estrenos se incluyen "Frankenstein" de Guillermo del Toro, "Una casa de dinamita" de Kathryn Bigelow y "Jay Kelly" de Noah Baumbach.

Grandes cadenas como AMC y Regal se habían negado a programar estrenos de Netflix hasta 2022, cuando el entusiasmo por la película “Knives Out”, “Glass Onion”, ayudó a romper el estancamiento.

A principios de este año, “KPop Demon Hunters” encabezó extraoficialmente las listas de taquilla , recaudando casi 20 millones de dólares en una exhibición de un fin de semana en los cines, dos meses completos después de su debut en el servicio de streaming.

Netflix también posee y opera varias salas de cine, incluido el Teatro París en Nueva York y el Teatro Egipcio en Los Ángeles.

Próximas películas de Warner Bros.

El estudio tiene una lista variada de películas esperadas para 2026, con títulos de alto perfil que incluyen “Cumbres Borrascosas” protagonizada por Margot Robbie en febrero, “Supergirl” en junio, “Magia Práctica 2” en septiembre, la película sin título de Tom Cruise de Alejandro Iñárritu en octubre y “Dune: Parte Tres” de Denis Villeneuve en diciembre.

Las películas planeadas para 2027 incluyen secuelas de “Superman”, “A Minecraft Movie” y “The Batman”.

A principios de este año, la compañía dijo que su objetivo era realizar entre 12 y 14 lanzamientos anuales en sus cuatro sellos principales: Warner Bros. Pictures, DC Studios, New Line Cinema y Warner Bros. Animation.

¿Qué significa esto para las salas de cine?

Gran parte de esto depende de los detalles, pero el presidente y director ejecutivo de Cinema United, Michael O'Leary, dijo horas antes de que se conociera la noticia que representaba "una amenaza sin precedentes para el negocio de la exhibición global".

Agregó: “Los reguladores deben analizar de cerca los detalles de esta transacción propuesta y comprender el impacto negativo que tendrá en los consumidores, la exhibición y la industria del entretenimiento”.

La exhibición en salas de cine no se ha recuperado del todo desde la pandemia. Antes de 2020, la taquilla nacional anual superaba regularmente los 11 000 millones de dólares. Desde entonces, solo ha superado los 9 000 millones de dólares una vez, en 2023, impulsada principalmente por «Barbie», un estreno de Warner Bros.

¿Cómo reaccionarán los mejores cineastas?

Es demasiado pronto para saberlo, pero Warner Bros. siempre se ha enorgullecido de ser uno de los principales hogares para los mejores cineastas, estrenando este año películas de Paul Thomas Anderson, Ryan Coogler y James Gunn. Otras relaciones de larga data incluyen a Villeneuve, quien estrenará "Dune: Parte Tres" el próximo año, Clint Eastwood y Todd Phillips. Mucho probablemente dependerá de si se premiarán los estrenos en salas de cine de gran éxito; muchos de estos cineastas son defensores declarados de la experiencia cinematográfica y podrían no quedarse si esta cambia.

La controvertida decisión del estudio de estrenar películas simultáneamente en cines y en HBO Max en 2021 durante la pandemia provocó una ruptura con Christopher Nolan , quien después de hacer ocho películas importantes con la compañía, incluida la trilogía "Dark Knight", se asoció con Universal para hacer sus próximas dos películas, "Oppenheimer" y "The Odyssey" del próximo año.

¿HBO Max y Netflix se convertirán en un solo servicio?

Eso tampoco está claro. Si ambas plataformas siguen con suscripciones independientes, podría haber opciones de "paquetes", como ocurre con Disney y Hulu. Netflix declaró el viernes que la incorporación de la programación de HBO y HBO Max ofrecerá a sus miembros "aún más títulos de alta calidad para elegir" y "optimizará sus planes para los consumidores".

La biblioteca de películas de Warner Bros. incluye clásicos como “Casablanca” y “Ciudadano Kane”, así como las películas de “Harry Potter”.