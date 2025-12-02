Dos dominicanos figuran en lista "30 menores de 30" de Forbes

La revista Forbes publicó su lista anual los “30 menores de 30”, donde resalta a jóvenes líderes e influyentes en finanzas, redes sociales, Inteligencia Artificial, entre otras categorías.

Este año, en la lista “30 menores de 30 en redes sociales”, figuran dos dominicanos: el director de arte, Eduardo Holguín Martínez y la creadora de contenido, Jessica “Judith” Ortiz, son mencionados en esta categoría tras su impacto en el mundo digital.

Forbes resalta de Eduardo Holguín, su carrera como director de arte, fotógrafo y creador de contenido dominicano, radicado en Nueva York.

Menciona que el estudio “Dirige By Holguín”, es un estudio de contenido especializado en dirección de arte, diseño, estrategia y fotografía, colaborando con marcas como Ogilvy, McCann, BBDO, L'Oréal x Kiehl's, Express, Reebok, Nautica, Ferragamo, Pinterest y Crocs.

En cuanto a Jessica Judith, la revista destaca importantes campañas publicitarias que la joven ha realizado para marcas como Spotify, Red Bull, Covergirl, Neutrogena, T-Mobile, Dove, Lancôme y Pandora Jewelry.

Resalta que Ortiz ha entrevistado figuras de renombre como Bad Bunny, Shakira, Becky G, Rauw Alejandro, Young Miko y Álvaro Díaz, y ha cubierto los premios Grammy, Latin Grammy, Latin Billboard y Latin American Music Awards.