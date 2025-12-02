"30 menores de 30"
Dos dominicanos figuran en lista "30 menores de 30" de Forbes
Este año, en la lista “30 menores de 30 en redes sociales”, figuran dos dominicanos: el director de arte, Eduardo Holguín Martínez y la creadora de contenido, Jessica “Judith” Ortiz, son mencionados en esta categoría tras su impacto en el mundo digital.
La revista Forbes publicó su lista anual los “30 menores de 30”, donde resalta a jóvenes líderes e influyentes en finanzas, redes sociales, Inteligencia Artificial, entre otras categorías.
Este año, en la lista “30 menores de 30 en redes sociales”, figuran dos dominicanos: el director de arte, Eduardo Holguín Martínez y la creadora de contenido, Jessica “Judith” Ortiz, son mencionados en esta categoría tras su impacto en el mundo digital.
Forbes resalta de Eduardo Holguín, su carrera como director de arte, fotógrafo y creador de contenido dominicano, radicado en Nueva York.
Menciona que el estudio “Dirige By Holguín”, es un estudio de contenido especializado en dirección de arte, diseño, estrategia y fotografía, colaborando con marcas como Ogilvy, McCann, BBDO, L'Oréal x Kiehl's, Express, Reebok, Nautica, Ferragamo, Pinterest y Crocs.
En cuanto a Jessica Judith, la revista destaca importantes campañas publicitarias que la joven ha realizado para marcas como Spotify, Red Bull, Covergirl, Neutrogena, T-Mobile, Dove, Lancôme y Pandora Jewelry.
Resalta que Ortiz ha entrevistado figuras de renombre como Bad Bunny, Shakira, Becky G, Rauw Alejandro, Young Miko y Álvaro Díaz, y ha cubierto los premios Grammy, Latin Grammy, Latin Billboard y Latin American Music Awards.