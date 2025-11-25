En Santiago se comenta: el show de La González

En esta época no solo abundan las orquestas; también hay propuestas de comedia. El 6 de diciembre se presentará en el Gran Teatro del Cibao la actriz, humorista e influencer Yamilet González, con un gran show que hará reír a todos los asistentes. Junto a ella se prepara un elenco artístico completo para que este encuentro sea un verdadero acontecimiento.

Es importante que en ese teatro se presenten eventos de todo tipo, para que quienes gustan de salir a divertirse encuentren espacios, especialmente en el área monumental, donde hay restaurantes y hoteles para escoger. Y, por supuesto, para que las damas puedan lucirse con su vestimenta. Esta presentación de “El Multiverso de La González” promete ser una noche divertida.

ESPECTACULAR DECORACIÓN

El nuevo mall de Santiago, Ágora, es toda una novedad y, además, presenta un concepto diferente. Su decoración navideña es mortal: increíble, preciosa y llamativa. En las noches, cuando pasamos por allí, vemos tantas luces que la emoción es enorme y sentimos el verdadero espíritu de la Navidad.

Está asistiendo muchísima gente a esta plaza comercial, pues en su interior también luce una gran decoración. Qué bueno es contar con un espacio para ir con tiempo a disfrutar esta experiencia en una época tan especial.

BUEN HOTEL

El Hodelpa Garden Court, uno de los tres hoteles de esta cadena en Santiago, está ubicado en la autopista Duarte, Santiago–La Vega. Es muy práctico para los visitantes que vienen de la capital, sobre todo políticos que deben regresar temprano a Santo Domingo y así no pierden tiempo en los tapones.

El Garden Court resulta ideal para quienes viajan de noche al extranjero, ya que queda muy cerca del aeropuerto. El hotel es confortable, bonito por dentro, tiene piscina, y las celebraciones y actividades que allí se realizan son siempre muy lucidas. Es un espacio cómodo y forma parte de la oferta turística que tiene Santiago.

"colección de amor"

“MartesOvenuS” se presentará el 4 de diciembre en el Bar Juan Lockward, del Teatro Nacional Eduardo Brito, en la capital. Este dúo es maravilloso; los vi una noche en el Centro León de Santiago, luego de una entrevista que les hice en mi programa de televisión. Ana Fe y el guitarrista Luis Payán, quienes además son esposos, se presentan juntos acompañados de una banda. Ella, con una voz preciosa.

Aquella presentación estuvo repleta de amantes de la buena música. Interpretaron temas de grandes artistas cuyas letras y canciones son muy conocidas, incluyendo homenaje a nuestro inolvidable Víctor Víctor. Sé que muchas personas con buen poder adquisitivo irán a Santo Domingo a disfrutar de este tipo de eventos, especialmente en estos días navideños.

elías capriles

Las damas de buen gusto prefieren accesorios exclusivos, por eso el gran diseñador de joyas Elías Capriles nunca pasa de moda. Me encantan sus piezas: siempre a la vanguardia. En su colección “Joyas de Navidad” muestra su destreza en carteras, collares, pulseras y cucharitas de café, inspiradas en su fallecida madre, Elsa Fuertes, con quien solía desayunar todos los días. Este encuentro se realizó en el restaurante IL Pasticcio, un lugar de moda ubicado en el exclusivo sector Cerros de Gurabo, en Santiago. Todos los diseños están disponibles para la temporada y son excelentes opciones para regalos de Navidad.