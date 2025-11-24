Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Ministerio de Cultura anuncia “La Noche Larga de los Museos” y agenda cultural de diciembre

Arianna PérezSanto Domingo, RD

El Ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, informó que del 12 al 14 de diciembre se celebrará "La Noche Larga de los Museos", una actividad abierta para toda la familia que contará con entrada libre y recorridos guiados gratuitos en museos de Santo Domingo y varias ciudades del interior del país. 

Asimismo, destacó que esta iniciativa busca fomentar el acceso a la cultura y promover el patrimonio histórico nacional.

De manera simultánea, en esos mismos días se llevará a cabo la Feria Nacional de Artesanía, un espacio dedicado a la exhibición y venta de piezas creadas por artesanos dominicanos, resaltando su talento y la riqueza cultural del país. El evento tendrá lugar en la Plaza España de la Ciudad Colonial.

La temporada festiva también creará espacios para el disfrute del arte a través del ministerio de cultura que organizará seis conciertos filarmónicos a cargo de la Orquesta Filarmónica y la Big Band Dominicana.  

Como parte de la programación cultural de diciembre, el Ministerio también anunció la presentación de la obra teatral “Fantasía de Navidad”, que se presentará el 16 de diciembre en el Gran Teatro del Cibao y el 21 de diciembre en el Teatro Nacional.

