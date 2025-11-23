Emblemático hotel Mercedes en Santiago se remodela, será Centro Cultural Banreservas

El emblemático edificio del antiguo Hotel Mercedes abrirá sus puertas como el Centro Cultural Banreservas de Santiago el próximo sábado 29 de noviembre, durante una ceremonia encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader.

La estructura, que permaneció cerrada por más de 40 años, fue rescatada por el Banco de Reservas, por instrucción del mandatario, con el propósito de entregar a la región Norte un inmueble rehabilitado para la promoción artística, la formación cultural y la revitalización del casco urbano. Su administración estará a cargo del presidente ejecutivo de la institución financiera, el doctor Leonardo Aguilera.

El anuncio fue realizado durante un encuentro con periodistas de arte y cultura, en el que Héctor Romero, asesor de Comunicaciones de Banreservas, presentó en nombre del doctor Aguilera los detalles de la iniciativa y la propuesta para la inauguración.

Romero explicó que el presidente ejecutivo conformó un equipo especializado del ámbito cultural para diseñar una jornada inaugural que incluirá muestras de artes plásticas, una experiencia inmersiva, presentaciones musicales y otras sorpresas.

Acompañado por la comunicadora Gladializa Pereyra, parte del equipo responsable del nuevo recinto, Romero indicó que la transformación del antiguo hotel responde a la visión del presidente Abinader, y que el doctor Aguilera ha impulsado este proyecto como un “regalo de Navidad para todos los dominicanos en este 2025”.

“Desde el inicio de la gestión del doctor Leonardo Aguilera, en agosto pasado, él asumió el compromiso con el presidente Abinader de trabajar de forma continua, ampliando el equipo técnico encargado de la reconstrucción, para que Santiago contara este mismo año con su Centro Cultural. Ese compromiso se materializará este próximo sábado”, afirmó Romero.

Romero señaló que el nuevo recinto cultural se estructura sobre tres grandes propósitos: impulsar a los artistas y gestores del Cibao, poniendo a su disposición espacios adecuados para exhibiciones, formación y proyectos creativos; fortalecer la actividad cultural de Santiago, mediante alianzas con universidades, colectivos artísticos e instituciones locales que amplíen la oferta y fomenten el trabajo conjunto; y revitalizar el centro histórico, reanimando uno de los núcleos más representativos de la ciudad para convertirlo en un referente cultural que aporte dinamismo social y urbano a toda la zona.

La intervención arquitectónica fue supervisada por el arquitecto César Payán, director regional de Patrimonio Monumental, quien aseguró la recuperación estructural y la adecuación patrimonial del inmueble.

La edificación fue reorganizada por niveles, con funciones específicas:

Nivel 1, Zona de coworking, con cafetería bajo el concepto Café Banreservas, operada junto a Calcalí Coffee, y tienda cultural (apertura posterior)

Nivel 2: Museo de Arte de Santiago (MAS), con obras de la Colección de Artes Visuales de Banreservas, que incluyen piezas de maestros regionales y artistas de reconocimiento nacional.

Niveles 3 y 4 y terraza: Sala inmersiva permanente, sala de realidad virtual con experiencias sobre patrimonio, turismo y cultura, espacios para muestras temporales, actividades educativas y encuentros artísticos y terraza panorámica para música, teatro y presentaciones escénicas.

apertura oficial

La ceremonia del 29 de noviembre marcará la puesta en marcha del Centro Cultural Banreservas de Santiago, resultado de la recuperación de un ícono patrimonial y la creación de un espacio contemporáneo al servicio del arte y la comunidad.

Luego del acto, iniciará la programación regular, que incluirá exposiciones, experiencias tecnológicas, actividades educativas y una agenda en colaboración con instituciones y actores culturales de la provincia y de toda la región Norte.