Desde temprano, público de Bad Bunny espera inicio de concierto

Seguidores de diferentes nacionalidades aguardan en la capital de la República Dominicana por la estrella puertorriqueña Bad Bunny, que ofrecerá este viernes el primero de dos conciertos para dar inicio a su gira mundial ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’, homónima de su último disco.

Seis horas antes del inicio previsto del espectáculo, cientos de personas hacían cola en las afueras del Estadio Olímpico para presenciar al llamado Conejo Malo, de 31 años, que también se presentará en el marco de esta gira en Costa Rica, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Australia, Japón, España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia e Italia, antes de concluir en Bélgica el 22 de julio de 2026.

Luis Manuel y Luis Aarón, dos jóvenes dominicanos que esperan expectantes el inicio del concierto, destacan que el puertorriqueño haya escogido a la República Dominicana para el inicio de su gira mundial, que llevó este viernes al Gabinete de Transporte local a activar un plan especial de movilidad en los alrededores del Centro Olímpico, donde se ubica el estadio, debido a las miles de personas que se esperan en el evento.

"Esto demuestra mucho el aprecio y todo lo que él ha hecho por nosotros y todo lo que nos quiere", señaló el primero en declaraciones a EFE, mientras que el segundo dice "estar feliz" por el halago de Bad Bunny a la República Dominicana, a la que la estrella se ha referido como su segunda tierra.

Otro de los asistentes es Ángel Ruiz, venezolano residente en el país, que se declara "privilegiado" de estar en el concierto de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante.

Ruiz, que asiste acompañado de sus hermanos, espera escuchar esta noche varios de sus temas favoritos del artista, entre ellos ‘Perfumito Nuevo’ y ‘Baile Inolvidable’, ambos de la producción ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’, sexto disco que Bad Bunny estrenó el 5 de enero, compuesto por 17 canciones, en el que incluye homenajes a su Puerto Rico natal y críticas a los problemas que enfrenta la isla.

Bad Bunny, escogido por la revista Billboard como el máximo artista latino del siglo XXI, hizo historia en enero al vender todas las entradas en tiempo récord de la serie de 30 conciertos bajo el título ‘No me quiero ir de aquí’, que ofreció en el Coliseo de Puerto Rico este verano.

En 2024 fue el artista latino más escuchado del mundo en Spotify. Sus últimos álbumes, ‘Un Verano Sin Ti’ y ‘Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana’, batieron récords de reproducciones.