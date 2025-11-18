Caribbean Cinemas no proyectará la cinta "Wicked For Good" en República Dominicana

Caribbean Cinemas informó que no proyectará en el país la película “Wicked For Good” tras no alcanzar un acuerdo con su proveedor.

“De manera oficial lamentamos informarles que, aunque nuestra intencion siempre fue poder presentarles Wicked For Good, no hemos logrado llegar a un acuerdo con el proveedor en los cines de Caribbean Cinemas RD”, explicó la empresa en un comunicado en sus redes sociales.

La empresa indicó que intentó hasta el último momento para garantizar la llegada de la cinta República Dominicana, pero no fue posible.

“Nuestro equipo ha estado trabajando hasta último minuto para poder lograrlo, lo cual no ha sido posible”.

La cinta protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande, llega a los cines de todo el mundo este fin de semana en medio de gran expectación por su posible capacidad de levantar taquillas y, de hecho, la preventa de entradas es la mayor registrada hasta ahora en EE.UU., según el medio especializado ‘Deadline’.