En Santiago se comenta: desde el Museo del Prado en Madrid

Cuando viajamos a Europa solemos visitar los museos. La primera vez que fui a Madrid, España, invitada por la línea aérea Iberia, hace muchos años, visité El Prado. Quedé fascinada: vi personas de todas partes del mundo, incluyendo estudiantes de pintura y artistas del pincel. Fue una experiencia inolvidable. Incluso he leído obras literarias donde mencionan el robo de una intura de ese museo. ¡Fascinante!

Tres museos en Santiago

Pues bien, Santiago estará a la altura de esos países europeos, con tres importantes museos: uno donde estaba el correo, en un imponente edificio icónico en la calle San Luis esquina Del Sol, Museo Alejandro Grullón, otro del Banco de Reservas, de Arte Contemporáneo, en lo que fue el Hotel Mercedes, en la calle 30 de Marzo, que será un Centro Cultural y el tercero, el Museo Cultural Fortaleza San Luís, en el centro histórico. Muy bien, esto ayudará a impulsar el turismo y la cultura en la ciudad, junto a otros atractivos que ya posee.

LIBRERÍA

Cuando llegó a Santiago el Supermercado Nacional fue todo un boom. Íbamos de compras y recuerdo con nostalgia la Librería Cuesta. Los domingos tomábamos café, comprábamos libros y los leíamos, igual que otras personas que iban con el mismo propósito. Es penoso que la hayan quitado de ese lugar, que ahora dejaron como salón de alquiler, aunque en la primera planta sigue funcionando la librería. Sin embargo, sí que hace falta ese espacio de tertulia y del buen saber.

supermercado nacional

Ahora el Supermercado Nacional tiene varios establecimientos, todos muy bonitos y modernos, cuatro en total. He notado que el establecimiento del sector Cerros de Gurabo necesita un remozamie to en los baños. Están muy antiguos y deteriorados; lucen feos y abandonados. Figúrense, los tanques de los inodoros muchas veces ni agua tienen, aunque están limpios. Ya que los dueños están construyendo tanto, deberían revisar esa primera sucursal en Santiago y ponerle atención, porque muchos clientes aún la prefieren.

qué barbaridad"

Qué pena que muchos jóvenes con conocimientos y deseos de trabajar tengan que irse del país en busca de mejor suerte. Muchos solicitan empleos y no los consiguen.No es que no tengan experiencia: es que sus currículums muestran una sobre cualificación, y las empresas prefieren empleados con menos preparación. Me imagino que para pagarles menos. ¡Dios mío! ¿Qué harán estos muchachos?, con tanta ilusión que estudiaron y ahora no pueden vivir dignamente en su propio país.

puerta del sol

La semana pasada comentamos sobre el restaurante El Tablón, en el área monumental, y justo al lado está Puerta del Sol, un lugar con bonita decoración, amplio y de ambiente entretenido. Allí venden las cervezas más económicas; hay karaoke, pantallas gigantes para ver los juegos y otras atracciones. Su propietario, Rafael Marchena, persona muy influyente, de grandes relaciones y notable carisma, está siempre pendiente de todo. Ofrecen buenas comidas y exquisitos quipes para degustar con las cervezas bien frías. Está ubicado frente al Monumento a los Héroes de la Restauración, en Santiago.