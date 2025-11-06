Ministerio cristiano World Worship celebrará "La noche del Espíritu Santo"

"Que el mundo adore" es el evento nacional que se presentará una vez más en República Dominicana, el lunes de 10 de noviembre, con su lema "La noche del Espíritu Santo" y en el que miles de jóvenes se reunirán a adorar a Dios de manera ininterrumpida.

El ministerio de adoración World Worship, que organiza esta actividad desde el año 2019, anunció a través de sus redes sociales el evento que tendrá lugar en la iglesia Tabernáculo de Adoración, ubicada en Santo Domingo Este.

Por quinta ocasión la agrupación cristiana se reúne con el mismo propósito y la misma visión: unir una nación que adore a Dios en Espíritu y verdad.

Agrupación cristiana World Worship celebra su tercer concierto en Tabernáculo de Adoración Lea también

Artistas como Aaron Moses desde Estados Unidos y el Grupo Grace se unirán al ministerio para juntos rendirse al Espíritu Santo, "llenar sus lámparas de aceite y encender ese fuego que una vez se apagó".

"La visión de este que el mundo adore 2025 es que podamos entregarle al señor una generación llena de aceite que es el espíritu Santo de Dios" dijo Yamilet González, miembro del ministerio.

Con el objetivo de que cada persona que se de lugar en la noche del Espíritu Santo pueda salir lleno de aceite, el ministerio World Worship invitó a toda la nación a unirse a esta actividad para darle honor a Dios.

Trayectoria

La agrupación que interpreta la canción "Unción en el aire", un éxito del 2024 que tiene más de 60 millones de reproducciones en YouTube, se fundó en el año 2016. Sin embargo, no fue hasta el 2019 que el evento "que el mundo adore" realizó su primera presentación.

En poco tiempo World Worship ha logrado impactar a la nueva generación tanto nacional como internacionalmente, han participado en eventos con más de 8,000 mil asistentes y recibieron un reconocimiento en los "Premios el Galardón" por su gran impacto en la música cristiana.

Agrupación cristiana World Worship recibe reconocimiento en Premios El Galardón Lea también

Varias giras en diferentes países como Estados Unidos, Colombia y Paraguay, colaboraciones internacionales con artistas reconocidos como Redimi2 y Cristal Lewis, son algunos de los alcances que ha tenido la joven agrupación.