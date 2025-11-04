Jonathan Bailey fue nombrado el hombre más sexy del mundo en 2025 por la revista People

Algo ha cambiado para Jonathan Bailey, estrella de “Wicked”, algo ya no es igual: es el Hombre Vivo Más Sexy de 2025 según la revista People.

La elección de la revista se anunció el lunes por la noche en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”. Bailey toma el relevo de John Krasinski, estrella de “The Office” y “Jack Ryan”, quien fue la selección de 2024.

“Es un gran honor”, dijo Bailey, de 37 años, a la revista. “Obviamente, me siento increíblemente halagada. Y es completamente absurdo”.

Bailey cautivó al público con su interpretación del Príncipe Fiyero en su debut cinematográfico de 2024 en "Wicked", el popular musical en el que anima con orgullo a sus compañeros a compartir su superficialidad. La segunda parte se estrena el 21 de noviembre.

Derrochó encanto como Lord Anthony Bridgerton en la serie "Bridgerton" de Netflix, y obtuvo una nominación al Emmy en 2024 por su papel en la serie "Fellow Travelers" de Showtime. Más recientemente, protagonizó "Jurassic World Rebirth", que se estrenó en julio.

Bailey le dijo a Fallon que el título era un “honor único en la vida”.

“Me entusiasma que la revista People haya invitado a alguien —que haya otorgado este honor a alguien que realmente sabe apreciar el valor de un hombre sexy—”, dijo.

Bailey contó a la revista People que supo que quería ser actor desde que tenía 5 años, cuando su abuela lo llevó a ver una producción del musical “Oliver!”. En dos años había logrado su sueño, actuando con la Royal Shakespeare Company.

Desde entonces ha tenido numerosos créditos teatrales, incluyendo un papel protagónico en Ricardo II de Shakespeare en Londres a principios de este año.

Bailey, quien ha hablado abiertamente sobre ser un actor gay, fundó The Shameless Fund, que ayuda a apoyar a organizaciones LGBTQ+.

“Sé que el sector LGBT se encuentra bajo una enorme amenaza en este momento”, dijo. “Por eso ha sido increíble conocer a personas que tienen la experiencia y ven un potencial con el que yo solo podía soñar”.

El primer hombre más sexy del mundo fue Mel Gibson en 1985. Otros galardonados anteriores incluyen a Brad Pitt, George Clooney, John F. Kennedy Jr., David Beckham, Michael B. Jordan, John Legend, Dwayne Johnson, Paul Rudd, Pierce Brosnan y Patrick Dempsey.

Bailey, quien protagonizará la portada de la edición de People que sale el viernes, tuvo que guardar silencio sobre la noticia. Pero admitió a la revista que no pudo mantenerla completamente en secreto: se la contó a su perro, Benson, quien también aparecerá en la revista.