Falsifican identidad de actor de "El Juego del Calamar" y estafan a mujer con 350 mil dólares

Un grupo de delincuentes utilizó inteligencia artificial para suplantar al actor surcoreano Lee Jung-jae, protagonista de la serie 'El juego del calamar', y estafaron a una mujer de 50 años en Corea del Sur por un monto cercano a 500 millones de wones, unos $350,000 dólares.

Según el medio JTBC News, los delincuentes contactaron a la víctima a través de redes sociales, haciéndose pasar por el reconocido actor.

Con mensajes afectivos y fotografías generadas por IA, convencieron a la mujer de que mantenía una relación sentimental con el artista.

Durante seis meses, los presuntos estafadores lograron que la mujer realizara múltiples transferencias monetarias con la promesa de un encuentro personal.

La conversación se trasladó luego a la aplicación KakaoTalk, un sistema de mensajería similar a WhatsApp, pero popular en Corea del Sur, donde los estafadores enviaron una licencia de conducir falsa y fotografías alteradas digitalmente para reforzar la identidad del "supuesto" Lee Jung-jae.

¿Qué dijo la agencia del actor Lee Jung-jae?

La compañía Artist Company, representante oficial del actor, confirmó el fraude y anunció acciones legales en contra de este grupo delincuencial:

“Recientemente se produjo un delito, y este hecho fue reportado en los medios, en el que alguien se hizo pasar por uno de nuestros actores para exigir dinero y obtener un beneficio económico”, afirmó la agencia.

La entidad insto a los seguidores a no responder mensajes sospechosos.

Imagen ilustrativa- hombre oculta su identidad para cometer delitos eléctronicos.Fuente Externa

“Dejamos claro que ni nuestra empresa ni los artistas individuales, bajo ninguna circunstancia, realizan solicitudes económicas como dinero, transferencias bancarias o patrocinios”.

Asimismo, pidió a los fans denunciar de inmediato cualquier intento similar.

“Si alguien se pone en contacto con usted con tales solicitudes, no responda y tenga especial cuidado para evitar fraudes”, enfatizó la agencia.

Además, indicó que están cooperando con las autoridades para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad del actor y sus seguidores.

“Actualmente estamos colaborando con las autoridades pertinentes para verificar los hechos y planeamos tomar medidas enérgicas para garantizar la seguridad del artista y sus fans”, señaló.

¿Podría estar vinculado el fraude con redes internacionales?

Según la Policía Provincial de Gyeongsang del Sur, en Corea del Sur, se investiga el caso y no se descarta la posible participación de una organización criminal con operaciones en Camboya.

Las autoridades trabajan con agencias de ciberseguridad para rastrear los movimientos del dinero y localizar a los implicados.